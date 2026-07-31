Фермеры установили ветряную турбину на кукурузном поле: результат удивил даже ученых

Ученые заметили, что поле с ветряной турбиной заметно отличалось от остальных.

Зачастую жара в разгар лета на Среднем Западе вынуждает сельскохозяйственные предприятия приостанавливать работу. В это время влага испаряется с полей быстрее, чем почва успевает её впитать, пишет Ecoportal.

Во время недавней волны жары посевы кукурузы подверглись сильному тепловому стрессу. Однако ученые, изучавшие одну из коммерческих ветряных электростанций, заметили исключение.

Исследователи из лаборатории Эймса и Университета Колорадо обнаружили, что посевы кукурузы вокруг ветряной турбины справлялись с жарой гораздо лучше, чем на других фермах. Используя лидер и анемометры, команда составила карту движения воздуха и колебаний температуры по полям.

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Приборы зафиксировали столб турбулентного потока воздуха на расстоянии примерно 0,4 км по направлению ветра от турбины. В нормальных условиях солнце нагревает растения, и это тепло излучается вверх в неподвижный воздух. Здесь же движение воздуха ускорило теплообмен между листьями и нижними слоями атмосферы.

Хотя падение температуры частично объясняло устойчивость сельскохозяйственных культур, ученые вскоре поняли, что изменение воздушных потоков вызывало еще более заметную физическую реакцию.

По словам ученых, перемешивание нижних слоев воздуха приводило к тому, что более тёплый воздух поднимался к поверхности. Результатом стало снижение риска заморозков, что является важным фактором защиты.

Также исследователи выявили заметную разницу в утренних показателях влажности, что имело большое значение. Было зафиксировано, что роса, обычно скапливающаяся на листьях кукурузы, испарялась гораздо быстрее в зоне, проходящей за турбиной.

Кроме того, воздушный поток также влиял на то, как растения поглощали питательные вещества. Для роста кукурузе требуется постоянное поступление углекислого газа, и движущийся воздух способствовал его поступлению непосредственно к растениям.

Механизмом защиты сельскохозяйственных культур стало направление турбулентного воздуха вниз, что заставляло атмосферный углекислый газ поступать непосредственно в полог растений. По словам ученых, ветряная турбина функционирует как высотный смеситель воздуха, притягивая быстрый воздух верхних слоев вниз, к почве.

Это непрерывное движение разрушает застойный слой воздуха, который обычно оседает над полем. Разрушая этот застойный слой, вращающиеся лопасти ускоряют газообмен между растениями и атмосферой.

Направляя воздух вниз, турбина обеспечивает поступление свежего углекислого газа к листьям и верхнему слою почвы. Кукуруза гораздо эффективнее усваивает этот газ, который является основным "топливом" для фотосинтеза.

Омары поселились на ветряной станции

После строительства ветряной электростанции на побережье Йоркшира в Северном море на ней поселились омары. То, что с ними случилось спустя годы, крайне удивило рыбаков и ученых.

С 2013 по 2019 год было проведено редкое исследование, отслеживающее изменения в водах, от стадии подготовки к строительству и до полной эксплуатации. При этом воды ветряной электростанции сравнили непосредственно с расположенными поблизости, активно используемыми для рыболовства контрольными зонами.

В результате получилась живая лаборатория, и полученные результаты оказались крайне удивительными. Оказалось, что сталь и камень вокруг моноопор турбин коренным образом изменили все в морской среде.

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