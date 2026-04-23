В Южной Корее истребители столкнулись из-за шалости пилотов: что они сделали

Ремонт после столкновения истребителей обошёлся примерно в 550 тысяч долларов.

В Южной Корее установили причину инцидента со столкновением двух истребителей F-15K во время учебного полета – пилоты делали селфи и снимали видео в воздухе, пишет The Independent.

Авария произошла в декабре 2021 года вблизи города Тэгу. Пилоты не пострадали, однако оба самолета получили повреждения. Стоимость ремонта составила около 880 миллионов вон (примерно 550 тысяч долларов).

Фото на память и опасный маневр

По данным расследования, один из пилотов планировал сделать фото на память о своем последнем полете в подразделении. Во время возвращения на базу другой пилот начал фотографировать со своего самолета, а впоследствии один из экипажей попросил снять видео.

Для кадра один из истребителей выполнил резкий маневр с подъемом и переворачиванием, что критически уменьшило дистанцию между самолетами. В попытке избежать столкновения пилоты выполнили противоположные маневры, однако это привело к контакту: крыло одного самолета зацепило хвостовую часть другого.

Последствия и наказание

После инцидента одного из пилотов отстранили от службы. Его также оштрафовали на полную сумму ремонта, однако после обжалования штраф уменьшили на 90% – до примерно 88 миллионов вон.

В то же время аудиторы отметили, что фотографирование во время полетов было распространенной практикой, которая должным образом не регулировалась.

Военно-воздушные силы Южной Кореи извинились за инцидент и заявили об ужесточении правил безопасности полетов, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Другие инциденты в небе

Напомним, в начале марта три американских истребителя F-15 были по ошибке сбиты над Кувейтом местным пилотом. Информированный американский чиновник заявил, что пилот истребителя F/A-18 Hornet выпустил три ракеты по американским самолетам.

Этот инцидент стал одним из самых резонансных случаев дружественного огня в современной авиации США и привлек внимание к сложности координации сил в воздухе.

