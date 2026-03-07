Самый дорогой 'дружественный огонь' в истории: как пилот сбил три американских F-15 над Кувейтом

По предварительным данным, кувейтский истребитель ошибочно принял американские самолеты за вражеские и выпустил по ним ракеты.

В сети появились новые кадры момента, когда кувейтский истребитель F/A‑18 Hornet сбивает американский F‑15E Strike Eagle. По предварительным данным, тот же самолет почти одновременно уничтожил сразу три истребителя США во время полета над Кувейтом.

Как пишет Defence Express, все самолеты в тот момент выполняли задачи по противовоздушной обороне воздушного пространства. Однако пилот кувейтского истребителя, вероятно, принял американские самолеты за вражеские и выпустил по ним ракеты класса "воздух-воздух". Одно из поражений, по данным источников, было осуществлено ракетой AIM-9 Sidewinder.

По предварительной информации, кувейтский самолет и американские истребители могли не быть подключены к общей системе идентификации "свой-чужой". Причины этого пока неизвестны – речь идет либо о техническом сбое, либо о выключенной системе.

На обнародованном видео также видно, что F/A‑18 Hornet находился на относительно небольшом расстоянии от цели во время пуска ракеты. Это означает, что пилот мог не только видеть отметку на радаре, но и визуально распознать тип самолета. Эксперты обращают внимание, что на вооружении Ирана нет боевых самолетов с силуэтом, который можно было бы легко спутать с F‑15E Strike Eagle.

Аналитики предполагают, что причиной инцидента могла стать ошибка пилота или стресс во время выполнения боевого задания. В то же время в сети обсуждают и маловероятную версию о преднамеренных действиях, однако подтверждений этому пока нет.

Ожидается официальное расследование инцидента. По предварительным оценкам, потеря трех истребителей F-15E Strike Eagle может стоить США около 300 миллионов долларов, что делает этот случай одним из самых дорогих эпизодов "дружественного огня" в современной военной истории.

Как сообщал УНИАН, три американских истребителя F-15 были ошибочно сбиты над Кувейтом местным пилотом. Информированный американский чиновник заявил, что пилот истребителя F/A-18 Hornet выпустил три ракеты по американским самолетам.

По словам еще одного собеседника WSJ, инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских беспилотников вошли в воздушное пространство Кувейта. Один из дронов попал в тактический оперативный центр в торговом порту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.

