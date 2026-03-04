'Дружественный огонь': три американских F-15 над Кувейтом сбил местный пилот, - WSJ

Инцидент произошел после атаки иранских дронов на порт Кувейта. Пилоты катапультировались, расследование продолжается.

Три американских истребителя F-15 были ошибочно сбиты над Кувейтом местным пилотом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, знакомых с предварительными отчетами об инциденте.

Информированный американский чиновник заявил, что пилот истребителя F/A-18 Hornet выпустил три ракеты по американским самолетам.

"Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались", - отмечает издание.

По словам еще одного собеседника WSJ, инцидент произошел вскоре после того, как несколько иранских беспилотников вошли в воздушное пространство Кувейта. Один из дронов попал в тактический оперативный центр в торговом порту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.

После этого, как отмечается, кувейтские военные находились в состоянии повышенной боевой готовности. Когда радары зафиксировали приближение самолетов, по ним был открыт огонь.

В Центральном командовании США от комментариев воздержались. Издание отмечает, что инцидент в настоящее время расследуется, а официальная причина катастрофы может быть уточнена.

Потеря F-15E Strike Eagle в Кувейте

В Кувейте разбились несколько американских истребителей F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной операции США против Ирана. Американские военные заявили, что Кувейт "по ошибке сбил" целых три американских истребителя F-15E Strike Eagle во время боевого вылета в момент атаки Ирана на страну.

В CENTCOM сообщили, что все шесть членов экипажа катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии. Кувейт подтвердил факт инцидента и присоединился к спасательной операции.

