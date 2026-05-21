Хватит на 500 миллиардов смартфонов: геологи обнаружили огромное месторождение лития

В настоящее время мировой рынок лития практически монополизирован Китаем.

Литий – ключевой материал, используемый при изготовлении аккумуляторных батарей для современной электроники. И огромные залежи этого металла недавно обнаружили в горной системе Аппалачи на востоке США, пишет LiveScience.

Так, исследователи Геологической службы США считают, что в Аппалачах содержится примерно 2,5 млн тонн лития. Этого объема хватило бы для производства около 500 млрд мобильных телефонов, 180 млрд ноутбуков или 130 млн электромобилей.

Исследователи отмечают, что такие ресурсы могут существенно снизить зависимость США от импорта стратегически важного металла из других стран, в частности Китая, Аргентины и Чили. При нынешних объемах импорта этих запасов хватило бы стране на 328 лет.

Литий в регионе залегает в так называемых пегматитах – очень крупнозернистых магматических породах. Месторождение простирается через значительную часть восточных штатов США – от Алабамы до штата Мэн.

Соавтор исследования, геолог Кристофер Холм-Денома, пояснил, что это первая масштабная оценка литиевых ресурсов Аппалачей, проведенная агентством. По словам ученого, литий сегодня является критически важным элементом для электроники, военной техники и аккумуляторов электромобилей. Спрос на него в США резко вырос в последние годы, тогда как внутреннее производство остается ограниченным.

Как рассказывает Холм-Денома, в настоящее время в США работает только одна литиевая шахта – в долине Клейтон в штате Невада. При этом страна в значительной степени зависит от импорта как самого лития, так и готовой продукции с его использованием.

"В США одни из крупнейших запасов лития в мире", однако "более половины лития, которое мы используем в США, импортируется", отметил исследователь.

В то же время авторы исследования предупреждают о серьезных экологических рисках. Добыча лития в твердых породах требует создания больших карьеров, что может привести к разрушению естественных сред обитания животных и ухудшению биоразнообразия.

Кроме того, процесс добычи сопровождается образованием токсичных отходов и значительными выбросами парниковых газов.

Как писал УНИАН, в северо-восточных провинциях Китая – Хэйлунцзяне и Цзилине – обнаружили новые месторождения редкоземельных элементов, которые могут сделать их добычу дешевле и менее вредной для окружающей среды. В отличие от южных месторождений, новые ресурсы не требуют сложного химического выщелачивания, а минералы там содержатся в виде отдельных частиц, что упрощает их извлечение.

Также мы рассказывали, что европейские горные хребты, в частности Пиренеи и Альпы, могут скрывать значительные природные запасы водорода. Исследователи считают, что природный водород может стать более экологичной альтернативой современному производству водорода и помочь в декарбонизации транспорта и тяжелой промышленности.

