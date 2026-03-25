Может не выжить: что известно о состоянии знаменитого оленя Бориса, которого сбила машина

Специалисты не дают гарантий, что животное, находящееся в тяжелом состоянии, сможет пережить дорогу к месту лечения – Львову или Киеву.

Звезда соцсетей олень Борис из Ривненской области находится в тяжелом состоянии из-за травм, полученных в результате ДТП, его опасно транспортировать на лечение. Об этом в эфире "Киев24" рассказал мастер леса Ричицкого лесничества, хозяин животного Руслан Христюк.

"Олень Борис – в тяжелом состоянии, его транспортировать нельзя. Сегодня его состояние ухудшилось", – утверждает он.

По его словам, ни львовские, ни киевские ветеринары не смогли гарантировать, что в таком тяжелом состоянии он доедет до места назначения, то есть на лечение.

Христюк отметил, что вчера, 24 марта, консилиум ветеринаров длился до глубокой ночи. Специалисты, которые приезжали к оленю, сделали рентген ноги, но неизвестно, есть ли травма брюшной полости, так как обследовать это не удалось.

"Животное получило сильный удар. Они только обнаружили, что нога переломана", – сказал лесничий.

При этом он добавил, что львовские ветеринары предложили сделать операцию на ноге.

"Уже договорились, но ни я, ни они не могут дать гарантий, что он доедет к месту назначения", – сказал Хрыстюк, уточнив, что расстояние до Львова и Киева от их населенного пункта составляет до 400 км.

Христюк рассказал, что купил оленя на Волыни и в июне Борису должно исполниться уже 8 лет. По его словам, животное жило в основном у него во дворе, а зимой, когда начинался гон, уходило в лес, а потом снова возвращалось. Мужчина добавляет, что это уникальный олень, между ними очень крепкая связь.

ДТП с участием оленя Бориса

Вечером 23 марта автомобиль сбил известного на всю Украину оленя Бориса из поселка Заречное Ривненской области. Животное после ДТП находится в тяжелом состоянии: у него разбита голова и переломана задняя лапа.

Известно, что автомобиль двигался на большой скорости. Водительница после аварии скрылась, но полиция ее нашла. Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле Mercedes без включенных фар. Водительница объяснила, что сбежала с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденную легковушку правоохранители выявили по месту ее проживания. Согласно осмотру, водительница была трезвой. Сотрудники полиции составили на нарушительницу три административных протокола.

Почему олень Борис стал звездой соцсетей

Животное является своеобразным талисманом для жителей Заречного. На протяжении многих лет олень гулял по улицам поселка и контактировал с людьми, которые угощали его лакомствами. Животное очень общительное, оно могло заходить во дворы жителей и даже в дома. Фото и видео с оленем часто появлялись в соцсетях. Таким образом животное стало известным в Украине. У оленя также есть собственный канал в TikTok.

