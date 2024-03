Люди утверждают, что смузи полезны для здоровья, но диетологи призывают быть с ними аккуратными.

Смузи доступны, удобны и просты в приготовлении. Кроме того, при правильном выборе ингредиентов они могут стать полноценным питательным блюдом.

Издание Eat this, Not that пишет, что смузи имеют ряд преимуществ и несколько потенциальных недостатков, но их общее влияние на здоровье во многом зависит от того, что вы положите в блендер.

"Ежедневное употребление смузи может принести положительные результаты, например, увеличить потребление фруктов и овощей, клетчатки и антиоксидантов", - говорит Лиза Янг, доктор философии, RDN. "Таким образом, если вы добавляете в смузи разнообразные овощи, фрукты, семена, орехи и другие полезные ингредиенты, то ваш смузи может стать одной из самых полезных частей вашего дня".

Питательные вещества

Один из самых простых способов перекусить, богатый питательными веществами пищей, - это приготовить смузи дома. По словам Мэри Сабат MS, RDN, LD, смузи, особенно зеленые смузи, "обычно содержат разнообразные фрукты и овощи, обеспечивая широкий спектр необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для общего здоровья и благополучия".

Если вы хотите добавить в свой рацион больше овощей, Сабат добавляет, что смузи отлично подходят и для этого.

Улучшает пищеварение

Сабат отмечает, что можно улучшить пищеварение, если регулярно пить смузи, богатые клетчаткой.

"Смузи с высоким содержанием клетчатки помогают пищеварению и способствуют регулярному опорожнению кишечника, что помогает предотвратить запоры и поддерживать здоровье пищеварительной системы", - говорит она.

Чтобы найти продукты, богатые клетчаткой, которые можно добавлять в смузи, попробуйте такие ингредиенты, как ягоды, семена чиа, инжир, яблоки, овес, какао, консервированная тыква, миндаль или авокадо.

Поддерживает иммунитет

Ежедневный прием смузи позволит вам потреблять больше питательных веществ, укрепляющих иммунитет.

"Некоторые витамины, минералы и антиоксиданты, содержащиеся в смузи, помогают укрепить иммунную систему, делая ее более устойчивой к инфекциям и болезням", - говорит Сабат.

Помогает бороться с лишним весом

Некоторые люди пьют смузи в рамках плана по снижению или контролю веса, и Сабат считает, что это отличная идея, поскольку большинство смузи низкокалорийны и содержат большое количество питательных веществ.

"Включение их в рацион поможет вам чувствовать себя сытым и довольным, потребляя при этом меньше калорий", - говорит она.

Смузи можно легко персонализировать в соответствии с вашими конкретными целями по снижению веса.

Улучшение состоянии кожи

По словам Сабат, ежедневное употребление смузи может улучшить состояние кожи.

"Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в некоторых смузи, могут способствовать здоровью кожи, борясь с окислительным стрессом и поддерживая выработку коллагена, что приводит к более чистому цвету лица и молодому виду", - говорит она.

Повышает уровень энергии

Существуют натуральные продукты и напитки - помимо кофе и энергетических напитков, - которые могут дать вам устойчивую энергию в течение дня, и многие из них можно добавить в смузи!

"Сочетание некоторых фруктов и овощей, входящих в состав смузи, обеспечивает естественный источник энергии, помогая бороться с усталостью и повышая общий жизненный тонус", - говорит Сабат.

Помимо фруктов и овощей, повысить уровень энергии могут также орехи, семечки и молочные продукты.

Неконтролируемое потребление сахара

Если вы предпочитаете магазинные смузи, то вы можете потреблять больше сахара, чем думаете. Многие покупные смузи содержат большее количество дополнительных сахаров в виде таких ингредиентов, как кленовый сироп, мед или агава. В небольших количествах эти ингредиенты не вредны, но когда смузи готовите не вы, гораздо сложнее контролировать количество каждого ингредиента.

Если вы постоянно употребляете смузи с высоким содержанием сахара, которые не содержат много клетчатки или белка, уровень сахара в крови может повыситься, и вы, скорее всего, будете чувствовать себя голодным.

Могут вызвать вздутие живота или газообразование

Если вы не привыкли употреблять много клетчатки, ваш организм может отреагировать на напиток с высоким содержанием клетчатки повышенным газообразованием или вздутием живота из-за того, что он изменяет микробиом вашего кишечника. Сабат говорит, что это грозит тем, у кого "чувствительная пищеварительная система или некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, как синдром раздраженного кишечника".

Если вы испытываете вздутие живота, попробуйте вводить клетчатку в свой рацион медленнее и в меньших количествах, пока ваш кишечник не привыкнет к ней.

Употребление смузи в качестве замены еды может вызвать чувство голода

По словам Янга, смузи не всегда являются лучшей заменой еды. Если вы готовите смузи на завтрак, но не используете достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров, ваш напиток может содержать калории, которые не смогут вас насытить.

Ранее УНИАН назвал 8 самых полезных напитков, по мнению диетологов.

