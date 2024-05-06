Предусмотрено их продление до 11 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми на 90 дней продлевается военное положение в Украине и мобилизация.

В парламенте зарегистрирован законопроект под номером 11234 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине". Им предусмотрено продлить с 5 часов 30 минут 14 мая 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

Другим законопроектом 11235 "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" предусмотрено также с 14 мая на 90 суток продлить срок проведения всеобщей мобилизации.

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То есть военное время и всеобщую мобилизацию предусмотрено продлить до 11 августа 2024 года.

Военное положение и мобилизация в Украине - детали

6 февраля 2024 года решением Верховной Рады Украины была прод лена всеобщая мобилизация в Украине и действие военного положения до 13 мая 2024 года.

Это уже было 10 голосование за решение по этим вопросам в парламенте.

Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находится на улицах без наличия специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности, ограничения на выезд за границу, на проведение демонстраций, митингов.

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