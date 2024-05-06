По словам канцлера Германии, военная поддержка Украины станет четким сигналом о том, что страны Европы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза усилить противовоздушную оборону Украины из имеющихся резервов. Об этом информирует Zeit.

Политик напомнил, что Германия предоставит Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

"Для нас это очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", - подчеркнул канцлер. Видео дня

Он отметил, что Европа "не сможет ждать, пока будут произведены новые системы".

"Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", - сказал Шольц.

Помощь Германии Украине - последние новости

На днях стало известно, что немецкая компания Hensoldt отправит в Украину шесть высокоточных радаров для усиления ПВО. Поставки ожидаются до конца года.

В рамках заказа на сумму более 100 миллионов евро радары будут поставлены после обучения украинских операторов.

Ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, в список вошли боеприпасы для танков Leopard 2.

Также в новый пакет вошли зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, ракеты для комплексов противовоздушной обороны и боеприпасы калибра 155 мм.

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