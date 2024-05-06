Украинская авиация за сутки ударила по 11 районам сосредоточения личного состава россиян.

За 6 мая на фронте в Украине зафиксировали 87 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине - ситуация на фронте 6 мая

Отмечается, что на самых "горячих" направлениях фронта ситуация следующая:

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

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На Купянском направлении ВСУ отразили 9 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 4 атаки; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 11 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 22 атаки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении российские войска 14 раз пытались прорвать оборону; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении россияне 5 раз атаковали позиции ВСУ; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении войска РФ не отказываются от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, совершили 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Потери России в Украине 6 мая - новые данные

Как сообщает Генштаб, авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян, подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство РФ, а силы ПВО уничтожили 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Тем временем российские войска нанесли 2 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах:

"Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры".

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 6 мая предварительно составили 475 300 человек личного состава.

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