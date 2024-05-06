По мнению Тараса Чмута, новая помощь от США позволит Украине бороться еще как минимум один год.

Российско-украинская война может закончиться и в этом году, не исключает ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Все возможно, мы живем в мире, где возможно что угодно. После 24 февраля 2022 года, я думаю, все должны были бы воспринимать мир как такой, что возможно что угодно. Поэтому, а вдруг...", - сказал он в интервью ТСН.

Он также добавил, что помощь, которую Вашингтон выделил Киеву, позволит Украине продолжить борьбу против России еще как минимум на один год. Кроме того, он рассказал, как эта помощь может повлиять на работу волонтерских организаций в Украине.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы наша помощь была не нужна. Но это невозможно, даже если бы выделили не 61, а 161 миллиард долларов. Это не являются взаимозаменяемыми процессами. Это процессы, которые дополняют друг друга", - пояснил Чмут.

На вопрос, чем будет заниматься волонтерский фонд "Вернись живым" после выделения помощи, Чмут ответил: "Фактически тем же самым, что мы сейчас делаем. Государства, институты, большие машины - они медленные, инертные, бюрократические и работают очень широкими мазками. И чем больше машина, тем более широкими мазками она работает. Волонтерское движение работает точечно, оно гибкое, быстрое и довольно часто там, где нужно".

Помощь Украине от США: последние новости

Ранее издание PoliticoPro со ссылкой на собственные источники отмечало, что американские беспилотники MQ-9 Reaper занимают первое место в списке оружия, которое Украина хочет получить от США. По имеющейся информации, Киев планирует использовать их для разведки.

The New York Times сообщило, что в ожидании помощи от США, Украина продолжает терять свои территории. По мнению журналистов, это попытка РФ использовать последнее "окно возможностей" на фронте.

Зато, по мнению The Economist, хотя новый пакет и усилит оборону Украины, его недостаточно для того, чтобы деоккупировать территории, которые захватила Россия.

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