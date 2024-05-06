Речь идет о 14-м пакете, который касается сжиженного газа.

Европейская комиссия разослала странам блока проект 14-го пакета санкций против России, в котором говорится о сжиженном газе. Еврокомиссия хочет ограничить импорт сжиженного газа из России, но о полном эмбарго речь не идет. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы запретить перевалку российского СПГ в европейских портах, откуда он позже расходится по миру.

Кроме того, ограничения будут распространяться на арктические и мурманские СПГ-проекты. Комиссия также хочет наложить санкции на десяток кораблей из так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть вопреки ограничениям ЕС. Теперь им будет запрещено заходить в европейские порты.

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Бельгия и ее порт Зебрюгге лидируют в этом вопросе, но Франция и Испания также являются одними из крупнейших клиентов. Запрет на импорт СПГ также коснется тех терминалов ЕС, которые не являются частью европейской газовой сети.

Транспортным компаниям, которые по меньшей мере на четверть принадлежат России, также будет запрещено работать в пределах ЕС. Комиссия также подготовила список из более 50 компаний из стран, не входящих в ЕС, на которые будут распространяться торговые ограничения. Они поставляют в Россию западные компоненты и помогают обходить санкции.

По словам издания, под санкции попадут компании из Китая и Гонконга, Турции и Кыргызстана. Будет также запрещено российское финансирование политических партий и фондов, а также неправительственных организаций и исследовательских центров.

Санкции против РФ

В мае 2024 года США объявили о введении санкций против почти 300 компаний и частных лиц, в том числе в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, за поддержку РФ в войне против Украины.

Ранее УНИАН писал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против более чем десятка компаний, которые продолжают поставлять в Россию подсанкционные товары.

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