Телеведущая рассказала, как праздновала Пасху с мужчиной на расстоянии.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась фотографиями со своим возлюбленным Алексеем Ситайлом, который служит в рядах ВСУ.

На своей странице в Instagram Соломия Витвицкая показалась в объятиях мужчины-военного. Ведущая рассказала, что сложно переживает частые разлуки с любимым. Она пожелала всем украинским защитникам как можно скорее вернуться домой.

"Сейчас так много любимых в разлуке. Все возвращайтесь как можно быстрее в родные объятия! Расстояние еще больше дает понять, насколько мы дороги друг другу", - отметила Витвицкая.

Видео дня

Из-за того, что Алексей сейчас находится на передовой, влюбленные были вынуждены праздновать Пасху на расстоянии. Телеведущая показала фотографию, как с помощью видеосвязи поговорила с Ситайлом. Под фото она написала: "Пасха не рядом".

Реакция подписчиков

В комментариях поклонники поддержали пару.

"Настоящая любовь выдержит все преграды"

"Пусть ваш любимый к вам вернется"

"Любовь любовная! Так приятно на вас смотреть! Заряжаете"

Отметим, что в феврале Соломия Витвицкая призналась, что ее сердце занято. Тогда она рассказала об Алексее. По ее словам, их объединило волонтерство, которым телеведущая занимается уже несколько лет.

Напомним, ранее ведущая Соломия Витвицкая показала, как провела своего любимого-военного на Донбасс.

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