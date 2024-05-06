Телеведущая неделю пробыла в стационаре.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая неожиданно оказалась в больнице. Знаменитость заверила, что сейчас чувствует себя хорошо.

Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала фотографии из больницы. Выяснилось, что телеведущая проходила лечение в Александровской клинике в Киеве. Как написала звезда, она пробыла в стационаре семь дней и сейчас не жалуется на проблемы со здоровьем. Однако Осадчая не раскрыла заболевание, из-за которого оказалась в больнице.

"UPD уже все хорошо. Вы спрашивали про бинт на руке, рассказываю. Второй раз в жизни (первый был в три года) лежала в больнице. Вывод - беречь себя. Следите за своим состоянием, своим здоровьем, не пренебрегайте лишний раз обратиться к врачу. Спасибо невероятным врачам, медсестрам и всем кто беспокоился, лечил и переживал", - написала под фото Катя Осадчая.

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Поклонники телеведущей сразу начали интересоваться, почему знаменитость выбрала для себя государственную, а не частную больницу. Осадчая объяснила, что причина во враче.

"Шли за врачом", - указала Екатерина.

Напомним, ранее Катя Осадчая растрогала, как с сыновьями готовилась к Пасхе.

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