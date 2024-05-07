Пресс-секретарь Путина уточнил, почему учение с ракетными соединениями, согласно приказу Путина, разворачивают именно сейчас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Путин внезапно поручил Минобороны РФ провести учения с тактическим ядерным оружием.

Как высказался Песков в комментарии российскому журналисту-пропагандисту Павлу Зарубину, к этому РФ "спровоцировали" заявления Запада. Песков сказал:

"Это напрямую связанно с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей".

Песков добавил, что речь идет о заявлениях Эммануэля Макрона, Дэвида Кэмерона и прочих высоких европейских политиках. России не понравилось, что они допускают возможность ввода контингента иностранных войск в Украину, как уточнил "голос" Путина.

"Это конечно же и президент Макрон, и министр национальных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям... О готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления! Они требуют очень ответственной, стремительной и эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит", - пояснил Песков.

Путин захотел ядерных учений - реакция ГУР

Отметим, что о требовании Путина к Минобороны РФ стало известно 6 мая. Об этом говорилось в сообщении вражеского ведомства. Отмечалось, что учения состоятся "в ближайшее время".

В Главном управлении разведки МО Украины среагировали на планы РФ. Спикер ведомства Андрей Юсов уточнил, что ядерный шантаж - стабильная практика для режима Путина. Юсов говорит, что на данный момент украинская разведка собирает информацию об учениях, но пока что ничего эпохального в этой новости нет.

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