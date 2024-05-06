Нормы, прописанные в законопроекте, коснутся каждого жителя нашей страны.

Мобилизация в Украине продолжается и касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет - для них существуют определенные правила перемещения по стране. Однако и для граждан, которых мобилизация в Украине не касается по закону, тоже есть некоторые нюансы.

Можно ли передвигаться по Украине гражданам - нюансы

Кабинет Министров внес изменения в постановление от 27 июля 1998 года № 1147 "О пограничном режиме". Соответствующее постановление от 7 декабря 2023 года № 1292 вступило в силу 14 декабря.

Это значит, что в зоне пограничной полосы (участок местности шириной 5 км от границы) просто так оказаться не получится. Для того чтобы свободно въезжать, находиться там, проживать или работать, нужно также получить специальное разрешение от ГПСУ.

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Пограничники объясняют механизм работы постановления на примерах конкретных населенных пунктов:

Пограничная полоса составляет 5 км от государственной границы и сюда не входят населенные пункты, места массового отдыха. Если человек проживает в городе Чоп и не выезжает за его пределы, то разрешение ему не нужно и проверять у него наличие такого разрешения никто не будет. Но когда человек будет двигаться из города Чоп, например, в населенный пункт Соломоново, и будет покидать пределы города, то во время движения пограничники могут его остановить и проверить наличие такого разрешения.

Для местных жителей пограничной полосы, у которых есть прописка, разрешение от ГПСУ будет выдаваться один раз и бессрочно, а для тех, кто ведет какую-либо деятельность на указанной территории, разрешение действует 1 год - по истечение "срока годности" его придется обновить.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии УНИАН ответил, повлияет ли новый законопроект про мобилизацию на существующие правила:

Закон прямо этих вопросов не касается. Он касается лишь того, что в контролируемых пограничных районах представители Государственной пограничной службы, должностные лица будут иметь право проверять документы - кроме документов, удостоверяющих личность, также военно-учетные документы. Это только в этой части, возможно, какие-то будут изменения. Я сейчас не готов вам сказать.

Вениславский добавил, что были расширены полномочия представителей ГПСУ в этом аспекте, которые касаются именно мобилизационных вопросов. "У нас есть закон (о мобилизации - УНИАН), который имеет высшую юридическую силу. Я думаю, что даже самого закона достаточно для того, чтобы представители Госпогранслужбы проверяли наличие у лица военно-учетных документов" - резюмировал парламентер.

Можно ли уехать в другой город во время мобилизации мужчине

Ни действующие правила, которые диктует мобилизация, ни новый законопроект о мобилизации не ограничивает свободу перемещения военнообязанного мужчины. Однако есть важные требования, которые должен соблюдать каждый, кто попадает под эту категорию:

не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего ТЦК;

лично в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский также прокомментировал возможность изменений для военнообязанных:

Это вопрос ограничения права на передвижение. После введения правового режима военного положения или чрезвычайного положения регламентировались, соответственно, законом о правовом режиме военного, о правовом режиме чрезвычайного положения. Но когда мы утвердили указ президента об объявлении всеобщей мобилизации и введении военного положения, мы не предусматривали необходимость согласования с представителями ТЦК перемещения в другую область.

Так, добавил Вениславский: "Сейчас этот вопрос будет автоматически решен, поскольку каждый гражданин Украины от 18 до 60 (лет - УНИАН) обязан иметь с собой, кроме документа, удостоверяющего личность, военно-учетный документ. Поэтому этот вопрос будет автоматически решен и никаких проблем я в этом не вижу".

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