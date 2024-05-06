По мнению Тараса Чмута, Крым может стать для России как правобережье Херсонщины.

Украина может потерять Донецкую область, однако Силы обороны не должны держаться за населенные пункты, если это повредит Украине стратегически, сказал в интервью ТСН ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По его словам, отступать - больно, этого никому из украинцев не хочется. В то же время он не считает это точкой невозврата:

"Потеря Донецкой области выглядит реальной, но это не равно проигрышу в войне. Кроме того, это не является точкой, где мы должны сдаться, где все пропало, это не является точкой невозврата. Очевидно, это неприятно, больно отступать, терять. Но если мы хотим выиграть войну, мы должны руководствоваться разумом, а не эмоциями. Не хочется никому покидать населенные пункты, но мы не должны считать нормой обнуление крупных воинских частей или целых сводок за то, чтобы принципиально что-то держать".

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Чмут также отметил, что для Украины сейчас главной точкой является временно оккупированный Крым. Именно там следует приложить больше всего усилий, как сказал Чмут: "Во-первых, он украинский и мы не имеем никаких ограничений по реализации военного потенциала на оккупированной территории. Во-вторых, Крым - это идеологически символическое место для РФ, для ее режима и пропаганды. И каждый удар - это не просто уничтоженные люди и техника, это удар по российской империи, самоуверенности. Керченский мост действительно выполняет важную логистическую цель. Его уничтожение - это одна из стратегических задач для Украины на этом этапе. Его уничтожение имело бы существенное влияние на возможность обеспечения группировки войск".

По словам ветерана АТО, если Киев получит достаточно вооружения, то сможет изолировать полуостров.

"Крым может стать как правобережье Херсонщины. Когда россияне не выйдут, они будут умирать, терпеть, но им будет очень сложно. Ведь логистика, самолеты сбиваются или уничтожаются на аэродромах, морем вы много не обеспечите. Это будет проблема и это очень хорошая точка для нас, куда мы должны прилагать усилия", - пояснил Чмут.

Временно оккупированный Крым - последние новости

По мнению публициста Андрея Пионтковского, Крымский мост будет уничтожен уже в мае этого года. Журналисты Business Insider считают, что ракеты ATACMS, которые Украина получила от США, могут сделать Крым "ничтожным в военном плане" для России.

Военный аналитик Филип Карбер назвал передачу соответствующих боеголовок "большим прорывом". По его словам, версии, присланные недавно Украине, могут преодолевать дистанцию около 290 миль.

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