По словам президента Еврокомиссии, Пекин может помочь остановить войну РФ против Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Париже провела встречу с лидером Китая Си Цзиньпинем. Разговор, в частности, касался темы войны в Украине. Об этом фон дер Ляйен сообщила в ходе брифинга по итогам встречи.

По ее словам, первой темой для дискуссии стали геополитические вопросы, "особенно обсудили Украину и конфликт на Ближнем Востоке".

"Мы согласились, что Европа и Китай имеют общий интерес в мире и безопасности. Мы полагаемся на Китай, чтобы он использовал все свое влияние на Россию, чтобы остановить российскую войну против Украины", - отметила президент Еврокомиссии. Видео дня

Она подчеркнула, что Си Цзиньпин сыграл важную роль в том, чтобы деэскалировать российские ядерные угрозы.

Также фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с китайским лидером обязательства не поставлять России летального вооружения. Она подчеркнула, что нужно делать больше, чтобы препятствовать поставке в РФ товаров двойного назначения, которые впоследствии оказываются на фронте.

Визит Си Цзиньпина во Францию

КНР намерена работать с Францией для "решения украинского кризиса". Об этом накануне визита в эту страну заявил лидер Китая Си Цзиньпин. По его словам, он "понимает ставки украинского кризиса для европейцев".

Как сказал Си, "мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути решения кризиса".

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