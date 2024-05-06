Кроме того, в РФ сделали заявление о ракетах средней и малой дальности американского производства.

Россия будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как появление носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

"В ближайшее время ожидается появление на украинском театре военных действий многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного. Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", – говорится в сообщении.

Кроме того, в РФ сделали заявление о ракетах средней и малой дальности американского производства.

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"Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, – УНИАН) и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", – заявили в МИД РФ.

Другие заявления РФ в контексте войны против Украины

В России не отказываются от переговоров о завершении развязанной против Украины войны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он сразу добавил, что в Украине и на Западе "разговаривать не с кем".

Тем временем бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз прибегнул к угрозам в ответ на призывы отправить для оказания помощи Украине иностранных военных. По его словам, такой шаг "повлечет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать". При чем, как отметил медведев, этот ответ будет не на территории Украины.

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