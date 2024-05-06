Решение Парижа свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере.

Франция отправит своего посла на "инаугурацию" правителя России Владимира Путина на его следующий шестилетний срок во вторник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

Издание подчеркивает, что Германия заявила, что не будет представлена на церемонии.

"Решение Парижа свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере с несколькими странами, включая страны Балтии, которые категорически против предоставления Путину любой формы легитимности и потенциального подрыва Украины в ее войне с Россией после того, как Москва начала вторжение более двух лет назад", - говорится в статье. Видео дня

Отмечается, что Путин одержал рекордную победу на постсоветском пространстве, укрепив свою и без того крепкую власть, на президентских выборах в России, которые состоялись в марте всего через несколько недель после того, как самый известный оппонент Путина Алексей Навальный умер в тюрьме. Западные правительства осудили перевыборы как несправедливые и недемократические.

"Францию будет представлять ее посол в России", - сообщил французский дипломатический источник.

Париж ранее осуждал контекст репрессий, в котором проходили выборы, что лишает избирателей реального выбора, а также организацию выборов на украинских территориях, оккупированных Россией.

"Французско-российские отношения ухудшились в последние месяцы, поскольку Париж усилил поддержку Украины. Буквально на прошлой неделе президент Эммануэль Макрон не исключил отправку войск в Украину. ... Германия заявила, что не будет посылать своего представителя на инаугурацию Путина. Страны Балтии, которые больше не имеют своих представителей в Москве, также категорически исключили участие в инаугурации", - говорится в статье.

Инаугурация Путина

МИД Украины официально не признает результаты выборов в РФ и призывает игнорировать инаугурацию Путина. Киев не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

До этого Европарламент принял резолюцию, которой по сути назвал Путина нелегитимным президентом РФ. В частности, евродепутаты призвали страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты так называемых президентских "выборов", проведенных Россией 15-17 марта 2024 года.

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