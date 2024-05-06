По словам Смита, для выживания Украины очень важно сохранить то, что она имеет сейчас, не потерять доступ к Черному морю и не допустить угрозы для Киева.

Задержка одобрения помощи Украине в США подорвала способность украинских войск воевать. Россия начала чувствовать, что она побеждает.

Об этом в интервью изданию Foreign Policy рассказал американский конгрессмен, представитель демократов в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Американский чиновник подчеркнул, что последствия задержки с принятием помощи Украине Конгрессом США действительно подорвали способность Украины воевать, а также боевой дух украинских военных.

"Ничто так не подрывает боевой дух, как нехватка боеприпасов, когда ты чувствуешь, что твое дело не такое уж и перспективное, как хотелось бы. Поэтому я думаю, что это было невероятно вредно – ждать так долго, и психологически, с другой стороны, Россия чувствует, что они побеждают. Может ли новая поставка помощи изменить эту ситуацию? Безусловно. Цель и политика здесь заключается в том, чтобы остановить Россию и убедить ее, что она не может захватить Украину, и заставить ее сесть за стол переговоров. И это сейчас наша самая большая надежда на спасение Украины", – пояснил он.

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Есть ли шансы вернуть утраченные территории

Говоря о том, есть ли у Украины шансы вернуть утраченные территории, Смит заявил, что реалистичным является то, что Украина и альянс из более 50 стран, который поддерживает ее, способны построить достаточный потенциал, чтобы наша страна могла удержать то, что она имеет сейчас.

"В администрации Байдена и в некоторых других местах не хотели об этом говорить, потому что не хотели признавать, что Украина откажется от любой территории. Я думаю, что в реальности так и надо говорить: Мы никогда не признаем, что Россия по праву владеет Крымом или по праву владеет Украиной. Но есть много разных способов справиться с этим, кроме того, чтобы сказать, что мы не прекратим войну, пока не вернем себе эти территории. Я считаю, что мы должны быть более агрессивными в попытках найти пути для прямых переговоров с Россией, чтобы положить конец войне в Украине", – продолжил он.

По словам Смита, для выживания Украины очень важно сохранить то, что она имеет сейчас, не потерять доступ к Черному морю и не допустить угрозы для Киева.

"Если вы имеете это, вы имеете суверенную, демократическую страну, и это огромный успех. Я хорошо знаю украинскую политику и восточноевропейскую политику [и идею] о том, что мы должны вернуть все назад. Что российский президент Владимир Путин должен пасть. Да, в идеальном мире, конечно. Но в реальном мире, я думаю, мы должны быть более реалистичными в отношении выбора, который стоит перед нами. Аргумент сенатора Джей Ди Венса – к которому я не имею ничего, кроме презрения – о том, что мы должны просто позволить России получить все, что она хочет, является довольно глупым. Прекратить всю поддержку Украины, потому что, "даже если мы дадим им все средства, они никогда не смогут вернуть Крым". Ладно, а как насчет того, чтобы они держались за то, что имеют? Как насчет того, чтобы у нас не было России в Киеве? Я думаю, что это стоит поддержать", – подчеркнул чиновник.

Темпы перевооружения Запада

В то же время он отметил, что не доволен нынешними темпами перевооружения Запада. На примере шкалы от 1 до 10 Смит объяснил, что когда началась война в Украине, "мы были на уровне 1, сейчас мы, возможно, на 4".

Место России на этой шкале подсчитать трудно, отметил конгрессмен. Причина в том, что нет полного понимания картины.

"И я не верю всему, что говорит российская пропаганда. Я скажу, что не думаю, что их экономика настолько сильна, как об этом говорят. Ее поддерживают, и я думаю, что у них есть реальные долгосрочные экономические проблемы", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

Украина уже получила ракеты к ЗРК Patriot. Об этом сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес. Ракеты были переданы как Испанией, так и другими западными странами.

Тем временем министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что его страна в ближайшее время утвердит новый пакет военной помощи Украине. При этом чиновник исключил отправку итальянских солдат в Украину.

Что касается ситуации на передовой, то, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, российские оккупационные войска пытаются выйти на Покровск и Курахово Донецкой области.

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