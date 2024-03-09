Эти напитки могут обеспечить вас витаминами и питательными веществами, служить в качестве еды или перекуса и одновременно повысить уровень гидратации.

Поддержание гидратации — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для поддержания своего здоровья в целом, но выбор правильных напитков имеет ключевое значение. Хотя вода должна быть вашим незаменимым средством для восполнения жидкости, существует целый мир полезных для здоровья напитков, которые могут добавить ценные питательные вещества в ваш день, служить в качестве еды или перекуса и одновременно повысить уровень гидратации.

Портал Eat This рассказал о 10 самых полезных напитках, по мнению диетологов.

Зеленый чай

Зеленый чай, богат антиоксидантами, поэтому способствует здоровью клеток и может даже предотвратить некоторые заболевания. Кроме того, он оказывает положительное влияние на обмен веществ и окисление жиров и могут улучшать уровень липидов в крови. Зеленый чай содержит кофеин, хотя обычно его количество составляет менее 50 миллиграммов на чашку.

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Черный кофе

Кофе, содержит всего 2 калории на чашку, поэтому не добавит лишних углеводов, сахара или жиров. Кроме того, исследования показывают, что употребление черного кофе может снизить риск некоторых заболеваний, таких как некоторые виды рака и диабет 2 типа. Однако для этого нужно употреблять простой кофе, без сахара и добавок.

Домашний смузи

Смузи — отличный способ загрузить тонны питательных веществ в один напиток. Традиционной основой смузи являются фрукты, но вы также можете добавить овощи, например шпинат или огурец, чтобы получить больше питательных веществ и клетчатк, а также протеиновый порошок и простой греческий йогурт, которые повысят содержание белка в смузи.

Протеиновый коктейль

Протеиновые коктейли помогают контролировать вес, способствуя насыщению, и помогают наращивать мышечную массу, обеспечивая качественный белок. Придерживайтесь протеиновых коктейлей, которые содержат около 200 калорий, 20–30 граммов белка и с низким содержанием сахара. В то время как коктейли на основе сыворотки являются отличным источником высококачественного белка, варианты на растительной основе подходят для диеты.

Костный бульон

Костный бульон — это закуска с высоким содержанием белка, которая может помочь в восстановлении мышц, особенно после тренировки. Костный бульон не только содержит 10 граммов белка на чашку, но также богат коллагеном, который способствует структурной целостности и эластичности костей и соединительных тканей.

Чайный гриб

Одной из выдающихся особенностей чайного гриба является его богатое содержание пробиотиков, которые способствуют здоровому микробиому кишечника. Однако для приготовления чайного гриба используется сахар. Это означает, что вам нужно будет следить за количеством сахара в напитке и выбирать порции, позволяющие сохранить менее 5 граммов добавленного сахара на порцию.

Газированная вода

Газированная вода – это освежающий и низкокалорийный вариант утолить жажду. Однако не все сорта одинаковы. Некоторые из них содержат искусственные ароматизаторы, другие содержат добавленный сахар. Выбирайте варианты с полезными ингредиентами, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Гранатовый сок

Гранат богат ценными антиоксидантами, которые могут поддерживать здоровье ваших клеток, борясь с нестабильными молекулами, которые могут со временем нанести вред вашему организму. Хотя употребление семян целиком — отличный способ увеличить потребление важных питательных веществ, это не всегда практично. И именно поэтому гранатовый сок — один из самых полезных напитков, которые вы можете выпить.

Ранее мы писали о 5 вкусных напитках с пониженным содержанием кофеина для тех, кто хочет отказаться от кофе.

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