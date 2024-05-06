Еще 10 лет назад Украина вообще практически не экспортировала замороженную малину.

По итогам последних 12 месяцев Украина по объемам экспорта вошла в топ-5 крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, обойдя всех неамериканских поставщиков, кроме Сербии. Для сравнения, Польша, которая активно защищает свой рынок от украинской малины, в этом рейтинге продолжает терять позиции, и уже опустилась на 8-е место. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что с апреля 2023 года по март 2024 года включительно Украина экспортировала на рынок США 265 тонн замороженной малины. В конце 2023 года произошел коренной перелом от единичных пробных поставок к системному экспорту партиями по 2-3 морских контейнера в месяц. Этого было достаточно, чтобы обогнать на рынке США по объему экспорта таких системных экспортеров, как Польша, Бельгия, Франция, Китай и Марокко.

"Еще 10 лет назад Украина вообще практически не экспортировала замороженную малину, на мировом рынке безраздельно господствовали США и Сербия. Только в 2018-19 годах, то есть всего около 5 лет назад, Украина начала оказывать какое-то влияние на мировой рынок малины, а уже сегодня она имеет реальные шансы претендовать на мировое лидерство в этом бизнесе", – отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

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По его словам, война может оказать негативное влияние на темпы развития этого сектора, однако в 2024 году Украина остается одной из немногих стран Европы, где площади под малиной не сократились, а мощности по переработке даже увеличились. При этом ценовые прогнозы для производителей малины Украины на новый сезон достаточно оптимистичны, а на рынке Европы ощущается ажиотажный спрос на эту ягоду.

Цены на овощи и фрукты в Украине

В Украине стремительно дешевеет популярный для салатов овощ. Тепличный огурец производители продают от 55 гривен за килограмм. Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию сезонным увеличением предложения на рынке, а вот уровень реализации овоща достаточно низкий.

На украинском рынке также растут отпускные цены на прошлогодний репчатый лук. По состоянию на начало мая лук предлагается в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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