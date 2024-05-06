После "переизбрания" Путина РФ и в дальнейшем будет рассматривать западный мир как своего смертельного врага.

Пока Владимир Путин продолжает свою кровавую кампанию завоевания Украины, российский лидер руководит не менее важной трансформацией дома - перестраивает свою страну в регрессивное, милитаризованное общество, которое рассматривает Запад как своего смертельного врага. Об этом пишет корреспондент The Washington Post Робин Диксон.

Автор отмечает, что инаугурация Путина во вторник на пятый срок не только ознаменует его 25-летнюю контролируемую власть, но и продемонстрирует переход России к тому, что прокремлевские комментаторы называют "революционной силой", настроенной на изменение глобального порядка, создание собственных правил, и потребует, чтобы тоталитарная автократия уважалась как легитимная альтернатива демократии в мире, переделенном великими державами на сферы влияния.

По мнению аналитика Дмитрия Тренина, антизападная смена России была "более радикальной и далеко идущей", чем предполагалось. По его словам, Путин вторгся в Украину, но это также является "относительно незначительным элементом более широкой трансформации, которая происходит в российской экономике, государственном порядке, обществе, культуре, ценностях, духовной и интеллектуальной жизни".

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Как считает автор, чтобы осуществить эту трансформацию, Кремль преследует следующие цели:

формирование ультраконсервативного, пуританского общества, мобилизованного против либеральных свобод и особенно враждебного к геям и трансгендерам, в котором семейная политика и расходы на социальное обеспечение поддерживают традиционные православные ценности;

переформатирование образования на всех уровнях, чтобы привить новому поколению заботливо-патриотической молодежи, с учебниками, переписанными в соответствии с кремлевской пропагандой, патриотическими учебными программами, установленными государством, а с сентября - обязательными военными уроками, которые преподают солдаты под названием "Основы безопасности и защиты родины", который будет включать тренировки по обращению с автоматами Калашникова, гранатами и беспилотниками;

стерилизация культурной жизни черными списками либеральных или антивоенных исполнителей, режиссеров, писателей и художников, а также новыми националистическими мандатами для музеев и кинематографистов;

мобилизация ревностного провоенного активизма под жестоким символом Z, который сначала был нарисован на боку российских танков, вторгшихся в Украину, но впоследствии распространился на правительственные здания, плакаты, школы и организованные демонстрации;

сворачивание прав женщин с помощью потока пропаганды о необходимости рожать детей - молодыми и часто - и путем ограничения доступа к абортам, а также обвинения феминистических активистов и либеральных журналисток в терроризме, экстремизме, дискредитации военных и других правонарушениях;

переписывание истории в честь Иосифа Сталина, советского диктатора, который отправил миллионы в ГУЛАГ, через по крайней мере 95 из 110 памятников в России, построенных во времена Путина как лидера;

обвинения ученых в государственной измене, приравнивание критики войны или Путина к терроризму или экстремизму и создание новой милитаризованной элиты "воинов и рабочих", готовых взять в руки оружие, перекраивание международных границ и нарушение глобальных норм по приказу сильного правителя России.

"Они пытаются развить этот научный путинизм как основу пропаганды, как основу идеологии, как основу исторического образования. Им нужно послушное новое поколение - индоктринированные роботы в идеологическом смысле, которые поддерживают Путина, поддерживают его идеи, поддерживают эту милитаризацию сознания. Им нужно пушечное мясо для будущего", - сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia".

Владимир Путин - последние новости

Франция отправляет посла на инаугурацию Путина, Германия церемонию бойкотирует. По мнению журналистов Reuters, решение Парижа свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере.

Также УНИАН сообщал, что Европарламент принял резолюцию, которой по сути назвал Путина нелегитимным президентом РФ. Так, евродепутаты призвали страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты так называемых президентских "выборов", проведенных Россией 15-17 марта.

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