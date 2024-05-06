Ребенок переехал в столицу из Луганской области.

В Киеве парня-переселенца из Луганщины жестко обругал учитель физкультуры, назвав ребенка сепаратистом и гнидой. В сети говорят, инцидент случился в школе №37.

Обновлено 18:04 Непосредственно в школе УНИАН сообщили, что сейчас продолжается служебное расследование. Так, директор школы №37 Ирина Бабка сказала:

"Провожу еще разговор с родителями, с детьми, с учителями. Провожу служебное расследование. По результатам этой служебной проверки, которая осуществляется в соответствии с приказом, будут приняты соответствующие организационные и управленческие решения. Стараемся, работаем для того, чтобы создать безопасную образовательную среду для ВСЕХ участников образовательного процесса. Не могу отрицать конфликта, который произошел из-за недоразумения между учителем и учеником, но проводим работу и с учителями, и с учениками, и с родителями".

По ее информации, конфликт произошел между учителем и учеником 9-го класса. Других деталей инцидента Бабка пока не сообщает. Директор школы заверила, что по результатам оперативного расследования будут сделаны соответствующие выводы.

Соответствующий ролик касательно скандала сегодня начали распространять столичные телегарм-каналы. В публикации "Реальный Киев" говорилось:

"В столичной школе №37 учитель физкультуры угрожал ученику, который переехал в столицу из Луганщины, при этом учитель толкал и обзывал парня. Администрация школы уже в курсе инцидента".

События происходили следующим образом:

УНИАН обратился с запросом относительно этого инцидента в Управление образования Голосеевского района, которому подчиняется школа, и в Департамент образования и науки Киева. В Департаменте прокомментировали распространенное видео заявлением:

"Относительно инцидента в ЗЗСО №37 Голосеевского района. По поводу информации об инциденте в ЗЗСО №37 Голосеевского района, что сегодня, 6 мая 2024 года, распространяется в социальных сетях информируем. Управлением образования Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации совместно с администрацией учебного заведения, ювенальной превенцией и участниками образовательного процесса ЗЗСО №37 сейчас осуществляется рассмотрение указанной ситуации".

Отмечается, что по результатам рассмотрения, в кратчайшие сроки будут приняты соответствующие управленческие решения. О вышеуказанном пообещают дополнительно проинформировать.

Учитель Украины завоевал звание одного из лучших в мире

Отметим, некоторые украинские педагоги, наоборот, прославляют Украину не скандалами, а своими заслугами. Так, в 2023 году украинский учитель впервые в истории попал в десятку лучших педагогов мира по версии престижной премии Global Teacher Prize.

Речь идет о преподавателе украинского языка и литературы Артур Пройдаков родом из Луганской области. Известно, что в 2021 году он победил в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

В то же время случаются инциденты, которые шокируют. Так, в сентябре прошлого года был образовательный скандал на Ровенщине. В сеть попало видео, как учитель физкультуры толкает 9-классника и бьет его ногой. Все это сняли одноклассники. Произошло это в школе села Хотин. Выяснилось, что ученик дебоширил, а учитель взялся его успокаивать и, якобы, в какой-то момент "сорвался". Действия педагога не оправдывали, но ученика называли проблемным - вроде бы, он постоянно пренебрежительно относится к учителям и сквернословит.

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