Такие инновации получил Citroën Relay Back to Back.

Citroën Relay (также известный как Citroën Jumper) получил очень необычный вариант Relay Back to Back. У машины теперь есть две кабины и она способна ехать в обе стороны. На первый взгляд, может показаться, что это первоапрельская шутка, однако вы можете сами зайти на сайт производителя и убедиться, что авто реальное.

Для чего же нужен такой автомобиль? Ответ довольно тривиальный: Relay Back to Back создали для того, чтобы решить проблему доставки кабин и силовых агрегатов предприятиям, которые создают различные спецавтомобили на базе Citroën.

Вы можете заказать переднюю часть автомобиля, и он будет доставлен с помощью передней части другого авто. Перед началом движения нужно в пассивной кабине перевести коробку передач в нейтраль и зафиксировать колеса.

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Силовой агрегат новинки - всего 2,2-литровый дизель мощностью 140 л. с. в паре с 6-ступенчатой "механикой". Приобрести Citroën Relay Back to Back можно за 45 300 долларов.

Citroën - что интересного

Ранее сообщалось, что французский автогигант создал один из самых маленьких кроссоверов в мире, для управления которым не нужны права. Он может развивать 45 км/ч и способен проехать без подзарядки до 70 км.

Концепт электрического авто Citroën показал еще в 2019 году. Тогда его позиционировали как альтернативу городскому общественному транспорту и обычным частным авто.

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