Ракеты усилят ПВО Украины.

Украина уже получила ракеты к американским ЗРК Patriot, подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает El Mundo.

Ракеты передала Испания и другие западные страны.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защитить себя от атак, которым она подвергается со стороны России", - отметила министр во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе, где проходят подготовку украинские бойцы.

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Ракеты для ПВО Украины

Ранее сообщалось, что Испания поставит Украине партию ракет для Patriot. При этом отмечалось, что к решению о передаче небольшого количества ракет пришли после отказа Минобороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Предполагалось, что ракет будет ограниченное количество, так как испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а сами ракеты очень дорогие.

СМИ писали, что Министерство обороны Испании категорически отказывается поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки.

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