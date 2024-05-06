Эксперт по внешней политике Томас Йегер из Кёльнского университета полагает, что ядерным шантажом Путин хочет повлиять на политику западных стран.

Военный эксперт Карло Масала из Мюнхенского университета бундесвера считает, что ядерные учения РФ - это крупнейшая российская ядерная эскалация с тех пор, как Путин привел части российских ядерных сил в повышенную боевую готовность после вторжения в Украину.

"Объявление об этих учениях с нестратегическим ядерным оружием следует рассматривать как более конкретное предупреждение, чем предыдущие российские разговоры о возможном применении ядерного оружия. Однако это не означает, что Россия планирует применить его в Украине", - сказал Масала в разговоре с BILD.

Эксперт по внешней политике Томас Йегер из Кёльнского университета полагает, что ядерным шантажом Путин хочет повлиять на политику западных стран.

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"Россия уже давно перестала использовать угрозу применения ядерного оружия исключительно как оборонительную меру для сдерживания нападения на Россию и теперь первой начала применять его в наступательных целях. Путин хочет, чтобы Запад оставался в неведении относительно того, что он готов применить", - заявил он.

Ядерные учения России

Генеральный штаб ВС РФ готовится к проведению учений по применению ядерного оружия недалеко от границы Украины. Соответствующий приказ отдал лично Владимир Путин. Цель учений, как отмечают в Министерстве обороны РФ, состоит в том, чтобы "повысить готовность нестратегических ядерных сил России к выполнению боевых задач".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что запланированные ядерные учения - это реакция на поведение западных стран. В частности, на заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину.

Бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил оскорблениями в адрес западных лидеров и "ядерными" угрозами на призывы отправить для оказания помощи Украине иностранных военных.

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