Утверждается, что киноа является хорошим источником железа, фолиевой кислоты, марганца, магния и не содержит глютена.

Киноа популярна, потому что она содержит больше белка, жирных кислот омега-3 и клетчатки, чем многие другие злаки, утверждают специалисты, пишет usatoday.com.

Цельное зерно также богато антиоксидантами, которые, как было доказано, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, отметила диетолог Эбби Лангер,

Кроме того, киноа является хорошим источником железа, фолиевой кислоты, марганца, магния и не содержит глютена, что делает ее очень здоровым вариантом для многих людей, добавила доктор Ума Найду. По ее словам, аминокислоты в киноа играют ключевую роль в развитии мышц и поддержании общего иммунитета.

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"В отличие от многих других цельнозерновых продуктов, киноа является отличным источником лизина - еще одной незаменимой аминокислоты, необходимой для синтеза белка", - рассказала специалист.

Одним из недостатков киноа заключается в том, что внешняя оболочка семян содержит соединения сапонина, которые у некоторых людей вызывают легкие аллергические реакции.

Еще, по словам экспертов, как и все зерновые, киноа может влиять на уровень сахара в крови, поэтому людям с соответствующими заболеваниями следует проконсультироваться с доктором, чтобы подобрать для себя наиболее полезную пищу.

Напомним, ранее УНИАН писал, что вредно есть натощак.

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