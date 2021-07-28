Смузи давно рекомендован диетологами, как один из наиболее эффективных способов очищения организма. Злоупотреблять ими не стоит - детокс-напитки полезны только в умеренном количестве. Также необходимо понимать, что смузи - это не “волшебная таблетка” и попрощаться с лишним весом он поможет только в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками.
Тем не менее, очищающий коктейль был и остается лучшим средством для выведения шлаков и токсинов из организма. Ранее мы предлагали полезные рецепты завтраков на каждый день, которые отличаются быстротой приготовления.
Фруктовые смузи с киви и авокадо
- авокадо - половинка;
- киви - 2 шт;
- сок лайма - 0.5 ч.л;
- мед - по желанию;
- лед - по желанию;
- миндальное молоко - по вкусу.
Очищаем авокадо и киви от кожицы. Нарезаем фрукты и перебиваем их в блендере. Добавляем мед и лед, взбиваем еще раз. Вливаем миндальное молоко так, чтобы получилась нужная консистенция, снова включаем блендер. Разливаем смузи по бокалам и подаем.
Для поклонников экзотических фруктов совсем недавно мы рассказывали, что приготовить из авокадо - от супов до салатов.
Как сделать смузи дома - микс спелых фруктов
- молоко (любое, на ваш выбор) - 2 чашки;
- банан - 1 шт;
- хурма - 1 шт;
- мандариновые дольки - 1 чашка;
- тертый имбирь - 1 ч.л;
- экстракт ванили - несколько капель;
- мед - по вкусу.
Заранее замораживаем нарезанную хурму и мандариновые дольки. Если у хурмы жесткая кожица - срезаем ее. Складываем все ингредиенты в блендер и взбиваем до однородности. Разливаем по бокалам и подаем с медом.
Овощные смузи для похудения - авокадо и огурец
- авокадо - половинка;
- огурец - 1 шт;
- стебель сельдерея - половинка;
- вода - 100 мл.
Авокадо разрезаем, удаляем косточку, делим пополам. Огурец моем и снимаем кожицу. Режем огурец, авокадо и сельдерей кубиками. Отправляем овощи в блендер, наливаем воду и взбиваем. Подаем со льдом и веточкой мяты.
Пить такой смузи лучше всего утром. Если делать это 1-2 раза в неделю, то уже совсем скоро вы почувствуете легкость в желудке и отсутствие нескольких сантиметров на талии.
Смузи с овсянкой - очищающий коктейль за 5 минут
- овсяные хлопья быстрого приготовления - 65 гр;
- зеленый чай - 100 мл;
- киви - 3 шт.
Замачиваем хлопья в чае и оставляем на 15 минут. Киви очищаем от кожицы и нарезаем кубиками. Выкладываем все ингредиенты в блендер и взбиваем до состояния однородности. При желании, можете украсить напиток мятой.
Оптимальное время для такого смузи - утро или вечер.
Жиросжигающие смузи для похудения - ананас, персик и грейпфрут
- грейпфрут - 2 шт;
- спелый ананас - 2 ломтика;
- персик - 1 шт;
- мед - 1 ст.л.
Цитрусовые очищаем от кожуры и от белых пленок. С персика также снимаем кожицу, режем все фрукты кубиками. Взбиваем в блендере вместе с медом. Можно подавать со льдом.