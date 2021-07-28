Простой и быстрый коктейль в блендере поможет избавиться от лишних килограмм.

Смузи давно рекомендован диетологами, как один из наиболее эффективных способов очищения организма. Злоупотреблять ими не стоит - детокс-напитки полезны только в умеренном количестве. Также необходимо понимать, что смузи - это не “волшебная таблетка” и попрощаться с лишним весом он поможет только в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками.

Тем не менее, очищающий коктейль был и остается лучшим средством для выведения шлаков и токсинов из организма. Ранее мы предлагали полезные рецепты завтраков на каждый день, которые отличаются быстротой приготовления.

Фруктовые смузи с киви и авокадо

авокадо - половинка;

киви - 2 шт;

сок лайма - 0.5 ч.л;

мед - по желанию;

лед - по желанию;

миндальное молоко - по вкусу.

Очищаем авокадо и киви от кожицы. Нарезаем фрукты и перебиваем их в блендере. Добавляем мед и лед, взбиваем еще раз. Вливаем миндальное молоко так, чтобы получилась нужная консистенция, снова включаем блендер. Разливаем смузи по бокалам и подаем.

Для поклонников экзотических фруктов совсем недавно мы рассказывали, что приготовить из авокадо - от супов до салатов.

Как сделать смузи дома - микс спелых фруктов

молоко (любое, на ваш выбор) - 2 чашки;

банан - 1 шт;

хурма - 1 шт;

мандариновые дольки - 1 чашка;

тертый имбирь - 1 ч.л;

экстракт ванили - несколько капель;

мед - по вкусу.

Заранее замораживаем нарезанную хурму и мандариновые дольки. Если у хурмы жесткая кожица - срезаем ее. Складываем все ингредиенты в блендер и взбиваем до однородности. Разливаем по бокалам и подаем с медом.

Овощные смузи для похудения - авокадо и огурец

авокадо - половинка;

огурец - 1 шт;

стебель сельдерея - половинка;

вода - 100 мл.

Авокадо разрезаем, удаляем косточку, делим пополам. Огурец моем и снимаем кожицу. Режем огурец, авокадо и сельдерей кубиками. Отправляем овощи в блендер, наливаем воду и взбиваем. Подаем со льдом и веточкой мяты.

Пить такой смузи лучше всего утром. Если делать это 1-2 раза в неделю, то уже совсем скоро вы почувствуете легкость в желудке и отсутствие нескольких сантиметров на талии.

Смузи с овсянкой - очищающий коктейль за 5 минут

овсяные хлопья быстрого приготовления - 65 гр;

зеленый чай - 100 мл;

киви - 3 шт.

Замачиваем хлопья в чае и оставляем на 15 минут. Киви очищаем от кожицы и нарезаем кубиками. Выкладываем все ингредиенты в блендер и взбиваем до состояния однородности. При желании, можете украсить напиток мятой.

Оптимальное время для такого смузи - утро или вечер.

Жиросжигающие смузи для похудения - ананас, персик и грейпфрут

грейпфрут - 2 шт;

спелый ананас - 2 ломтика;

персик - 1 шт;

мед - 1 ст.л.

Цитрусовые очищаем от кожуры и от белых пленок. С персика также снимаем кожицу, режем все фрукты кубиками. Взбиваем в блендере вместе с медом. Можно подавать со льдом.

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Автор: Кристина Кащавцева