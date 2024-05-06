По словам Чмута, Украина не может победить Россию, действуя по ее тактике и атакуя позиции напрямую.

Ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью ТСН рассказал, что продолжение Украиной борьбы - это парадокс, к которому не были готовы наши союзники.

"Никто не ожидал, что мы в феврале 2022 года не посыплемся и даже начнем наступать. Что в марте мы не пойдем на уступки. Что мы не сдадимся. Что мы не страна, которая боится сильную и мощную Россию. Мы готовы бороться много лет, с большими потерями, но готовы", - сказал Чмут.

Он также добавил, что Украина не может победить Россию, действуя по ее тактике и атакуя позиции напрямую. По его мнению, Киев должен проводить более смелые операции, как это произошло в районе Крынок Херсонской области.

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"В тот момент это выглядело очень дерзко, смело, неожиданно. Когда я услышал об этой идее, я подумал, что это другой уровень, это не идти в лоб. Это сложно, но победа не бывает простой. И это об этой истории. Почему не удалось? Качество подготовки обеспечения. Нельзя начинать морскую или речную десантную операцию, не имея достаточного количества плавсредств", – пояснил Чмут.

Он также добавил, что подобные операции не могут длиться месяцами. Ведь как только одна из сторон создала плацдарм – она должна развивать его.

"Они или выходят, или нет. Вы если захватили плацдарм, то должны развивать там условную сухопутную наступательную операцию. Плацдарм должен быть достаточным для налаживания нормальной логистики. Ожидания были выше, чем как получилось. Но это смелая операция. Когда мы действуем нелинейно – у нас есть шансы на победу. Если же мы думаем, что сидя на линии соприкосновения, мы убьем 150 миллионов россиян и выиграем, то этого не будет", – сказал Чмут.

Война в Украине: вы могли это пропустить

6 мая 2024 года президент Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми на 90 дней продлевается военное положение в Украине и мобилизация. Таким образом, военное положение и всеобщую мобилизацию продлят до 11 августа 2024 года.

Тем временем во временно оккупированном Крыму ударом украинских разведчиков был уничтожен скоростной катер российских оккупантов. Удар был нанесен дроном Magura V5.

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