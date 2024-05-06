Европа не может смириться с практикой, искажающей рынок, которая может привести к деиндустриализации.

ЕС вновь заявил о своей готовности начать торговую войну с Китаем из-за импорта дешевых электромобилей, стали и дешевых солнечных и ветровых технологий, а Урсула фон дер Ляйен предупредила, что блок "не откажется" от защиты промышленности и рабочих мест после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Глава Еврокомиссии заявила, что она "убеждена, что если конкуренция со стороны Китая будет честной, то Европа "будет иметь процветающую прочную экономику", пишет The Guardian.

Но "дисбалансы", вызванные государственной поддержкой китайской промышленности, ведущей к снижению себестоимости продукции, угрожают рабочим местам в Европе, и это "вызывает серьезную озабоченность", сказала она.

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"Европа не откажется от принятия трудных решений, необходимых для защиты ее экономики и безопасности. Наш рынок был и остается открытым для честной конкуренции и инвестиций. Но это не пойдет на пользу Европе, если это нанесет ущерб нашей безопасности и сделает нас уязвимыми", - сказала она.

По ее словам, Европа не может смириться с практикой, искажающей рынок, которая может привести к деиндустриализации.

Фон дер Ляйен объявила о расследовании субсидий на производство электромобилей в Китае в сентябре прошлого года, а европейский комиссар намекнул на прошлой неделе, что тарифы могут быть введены этим летом.

По ее словам, "эти субсидируемые продукты, такие как электромобили или, например, сталь, наводняют европейский рынок".

Проблема, по ее словам, заключается в том, что "Китай продолжает массово поддерживать свой производственный центр", в то время как "внутренний спрос не увеличивается", что заставляет его переносить свою продукцию в ЕС, подрывая местную промышленность.

Визит Си Цзиньпина в Европу

Первый визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу за почти пять лет станет проверкой готовности континента противостоять Пекину из-за его поддержки российского вторжения в Украину, а также китайской торговой политики. Как пишет The Wall Street Journal, хотя Си Цзиньпину не стоит ожидать легкой поездки в Европу, но при этом европейские лидеры склонны действовать осторожно с Пекином, не желая ставить под угрозу связи с крупным торговым партнером.

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