Звезда презентовала новый клип, где показалась с округлым животиком.

Популярная украинская певица Ирина Федишин готовится в третий раз стать мамой. Артистка поделилась кадрами с округлым животиком.

Сегодня Ирина Федишин представила новый клип на песню "Секрет", где и сообщила радостную новость о беременности. Знаменитость спела о любви и отношениях, а в конце видео раскрыла тайну о материнстве.

В клипе певица исполнила лирическую песню и до самого конца не показывала свой животик. Однако в конце ролика в кадре появился муж Федишин - продюсер Виталий Човник. Звездная пара наслаждалась природой, а потом шокировали поклонников признанием. Виталий нежно прикоснулся к животику Ирины, тем самым показав, что жена беременна в третий раз. Исполнительница пока что не раскрыла никаких деталей беременности.

Реакция поклонников

"Поздравления, чувство любви - это прекрасно. Девочку вам пусть бог подарит"

"Дождались. Очень красивая песня. Поздравляю вас, Ирина, скоро у вас будет третий ребенок. Желаю счастья, здоровья и мирного неба"

"Искренне рада за вашу семью! Счастья вам безграничного!"

"Поздравления, пусть Бог подарит доченьку"

К слову, Ирина Федишин и Виталий Човник поженились, когда артистке было 19 лет. Звездные супруги также воспитывают двух сыновей Юрия и Олега.

Напомним, ранее Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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