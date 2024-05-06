При этом министр исключает отправку итальянских солдат в Украину.

В ближайшее время Италия утвердит новый пакет военной помощи Украине. Такое заявление сделал министр обороны страны Гвидо Крозетто.

"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", – цитирует заявление Крозетто Der Standart.

Он подчеркнул, что Италия всегда поддерживала Киев и поставляла украинским военным оружие для ведения обороны. При этом министр исключает отправку итальянских солдат в Украину.

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"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", – заявил Крозетто.

Помощь Украине: другие новости

Пентагон заключил контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA) на приобретение сенсоров для поиска средств РЭБ и интеграцию головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER. Как пишет The War Zone, сумма контракта составила 23,5 млн долларов, и часть этого вооружения будет предоставлена Украине.

Между тем вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы покупать вооружение для ВСУ непосредственно у украинских производителей. Он отметил, что украинский оборонно-промышленный комлекс имеет много потенциала, но нуждается в финансировании.

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