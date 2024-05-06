Эти угрозы прозвучали на фоне заявлений Кэмерона о том, что британское оружие разрешено использовать для ударов по РФ.

Россия официально угрожает Великобритании ударами по их военным объектам.

Как сообщает Министерство иностранных дел РФ, об этом было заявлено послу страны Найджелу Кейси. Причиной угроз стало заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что Киев может применять британское оружие для ударов по территории России.

В МИД РФ заявили, что своим заявлением Кэмерон якобы "де-факто признал Великобританию стороной конфликта".

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"Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение роста вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - заявили в МИД.

Посла призвали "подумать о последствиях". Кроме того, Россия требует, чтобы Кэмерон опроверг свои заявления о вероятности применения британского оружия для ударов по территории РФ.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары по Украине, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", - сказал он в комментарии Reuters.

Он также пообещал выделять по 3 миллиарда фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине "столько, сколько потребуется".

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