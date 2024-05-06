В частности, актуальным остается вопрос авиации.

У Украины еще есть возможность сохранить контроль над городом Часов Яр. Донецкой области. Такое мнение высказал политический эксперт, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что все зависит исключительно от надлежащего обеспечения украинских сил вооружением со стороны западных партнеров. По его словам, Часов Яр оказался в зоне риска потому, что "полгода было проседание в получении помощи от западных партнеров, прежде всего, от США".

"Что нужно? В первую очередь – боеприпасы: снаряды и мины. И нужна авиация", – подчеркнул военный.

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Антонюк добавил, что хотя помощь от США возобновилось, пока что ее по-прежнему недостаточно. Кроме того, актуальным остается вопрос с авиацией. Он отметил, что когда Силы обороны смогут решать вопрос с ударами КАБами, не подпускать российскую авиацию для осуществления атак, это "существенно поможет нам закрепиться в обороне и стабилизировать ситуацию".

"В свою очередь наличие боеприпасов позволит уничтожать их технику и живую силу, сохраняя наши силы и, естественно, со временем это может создать условия, когда мы сможем вернуть инициативу", – сказал боец ВСУ.

Александр Антонюк говорит, что армия РФ фактически не усилилась. Однако из-за проблем с поставками военной помощи Силы обороны Украины ослабли.

"И сейчас, когда поставки вооружений начинают возобновляться, это дает нам возможности решать те же задачи. И, хорошо, чтобы помощь подошла вовремя в том количестве, чтобы сохранить Часов Яр – такие шансы, конечно, есть. В данном случае это сорвет все планы Кремлю. Ну, а дальше уже будут другие вызовы", – резюмировал военнослужащий.

Бои за Часов Яр: последние новости

Российские захватчики сейчас пытаются не только в лоб атаковать Часов Яр, но и наступать на город по флангам. Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, россияне пытаются двигаться в направлениях Ивановского и Андреевки, но им не удается отбросить украинских защитников.

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что россияне понимают – от контроля над Часовым Яром зависит, кто выиграет битву за Донбасс.

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