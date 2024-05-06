В последние пару лет производители смартфоном устроили погоню за важным аспектом – скоростью зарядки. Многие юзеры предпочитают иметь телефон со скромным временем работы от одного заряда, но который можно в случае чего зарядить за считанные минуты.
Портал PhoneArena составил рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2024 году. Оказалось, что среди них чаще всего встречаются среднебюджетные модели или субфлагманы, тогда как дорогущие флагманы редко предлагают быстрые зарядки.
- Лидером по скорости зарядки является Realme GT 3, вышедший еще зимой 2023-го. Аппарат получил поддержку адаптера 240 Вт, чего достаточно, чтобы зарядить батарею 4600 мАч за 9 минут и 30 секунд.
- Второе место занимает Redmi Note 12 Explorer с зарядкой 210 Вт и батареей 4300 мАч. При такой мощности полная зарядка батареи займет чуть меньше 10 минут.
Замыкает тройку лидеров iQOO 10 Pro с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение заряда необходимо 10 минут.Видео дня
Также ультрабыструю зарядку можно найти в OnePlus 10T (150 Вт), Moto Edge 30 Ultra (125 Вт) и Xiaomi 14 (120 Вт). Всем им на полное восстановление энергии понадобится меньше 30 минут.
Чтобы с устройством ничего не произошло, производители оснащают такие смартфоны жидкостной системой охлаждения и температурными датчиками. Таким образом, даже после 1000 циклов зарядки емкость батареи не падает ниже 80%, а сами смартфоны не перегреваются при зарядке.
Примечательно, что признанные лидеры индустрии в лице Apple и Samsung не заостряют внимание своих поклонников на важности скорости восстановления энергии. iPhone 15 с официальным адаптером питания USB-C мощностью 25 Вт нужно примерно 2 часа, чтобы зарядиться. У Samsung действующий рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S24 Ultra набирает 100% за 65 минут.
Ранее Samsung "прокачала" ИИ-функциями свои смартфоны 2021 и 2022 годов. Устройство, используя искусственный интеллект, напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фоток или переведет речь собеседника.
А если вам нужен смартфон, производительности которого хватит на пять лет, популярный бенчмарк AnTuTu делился списком самых мощных телефонов в 2024 году. Первые три места занимают устройства Asus, iQOO и Red Magic.