Певец поделился подробностями своей личной жизни.

Популярный украинский музыкант, телеведущий Коля Серга, который с начала полномасштабного российского вторжения служит в рядах ВСУ, рассказал о своей личной жизни. Певец признался, кому принадлежит его сердце сейчас.

Коля Серга уже на протяжении двух лет борется с врагами на фронте и приближает победу Украины. Музыкант говорит, что все его мысли заняты войной. Певец признался, что сейчас не состоит в отношениях и, по его словам, он "даже не думает об этом".

Военный убежден, что отсутствие второй половинки - это временно, на период пока продолжаются боевые действия. Серга отметил, что во время войны важна не только любовь, но и волонтерство.

"Я сейчас равно мое дело. Саша Чемеров пел такие строки: "Больше меня нет, вместо меня - война". И это неплохо. Это такой период и он необходим. Это помогает мобилизовать все свои усилия и мысли. Мое сердце не может быть свободным, в нем есть большая страна. Наверное, это и есть свободное сердце", - отметил Коля Серга.

Напомним, ранее Коля Серга признался, почему строил свою карьеру в России. Исполнитель сожалеет о своей инфантильности в прошлом.

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