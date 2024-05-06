После неоднократных атак Украины Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения своих войск. Об этом пишет The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков крупнейшего частного разведывательного агентства Molfar.
Отмечается, что РФ перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию.
"Анализ спутниковых изображений показывает, что на мосту почти нет движения, и поэтому он больше не может представлять собой эффективную военную цель для вооруженных сил Украины, считают аналитики", - говорится в публикации.Видео дня
Указывается, что полученные снимки показывают, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда:
"За этот период 29 февраля был замечен только один российский грузовой поезд с примерно 55 вагонами с топливом".
В разведывательном агентстве заявили, что ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием российских военных сил.
Отмечается, что использование Россией моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров и взорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.
Как сообщил генеральный директор Molfar Артем Старосек, решение российский властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.
"Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", - заявил он.
Предполагается. что новая железнодорожная линия, которая проходит от Акимовки в Мелитополе и простирается до Бердянска и Мариуполя, а затем достигает Ростова в России, будет использоваться войсками РФ для нового наступления.
По мнению Старосека, Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост:
"Именно эти пути представляют на данный момент более серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста… Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла покрыть потребность Украины в нанесении ударов по этим активным точкам с российскими боеприпасами".
Крымский мост больше не цель?
Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап ранее высказал мнение, что сейчас Крымский мост не представляет критической логистической ценности, есть более приоритетные цели для поражения:
"Основные вооружения сейчас все-таки идут не через Крымский мост, там идет только незначительная часть. Военные эксперты и аналитики, которые занимались непосредственно вопросами логистики, говорят о том, что в основном все переправляют через паром, а все остальное – через Ростов, Таганрог и так далее".