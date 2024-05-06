Использование Россией моста значительно сократилось после атаки 17 июля 2023 года.

После неоднократных атак Украины Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения своих войск. Об этом пишет The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков крупнейшего частного разведывательного агентства Molfar.

Отмечается, что РФ перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию.

"Анализ спутниковых изображений показывает, что на мосту почти нет движения, и поэтому он больше не может представлять собой эффективную военную цель для вооруженных сил Украины, считают аналитики", - говорится в публикации. Видео дня

Указывается, что полученные снимки показывают, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда:

"За этот период 29 февраля был замечен только один российский грузовой поезд с примерно 55 вагонами с топливом".

В разведывательном агентстве заявили, что ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием российских военных сил.

Отмечается, что использование Россией моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров и взорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.

Как сообщил генеральный директор Molfar Артем Старосек, решение российский властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

"Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", - заявил он.

Предполагается. что новая железнодорожная линия, которая проходит от Акимовки в Мелитополе и простирается до Бердянска и Мариуполя, а затем достигает Ростова в России, будет использоваться войсками РФ для нового наступления.

По мнению Старосека, Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост:

"Именно эти пути представляют на данный момент более серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста… Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла покрыть потребность Украины в нанесении ударов по этим активным точкам с российскими боеприпасами".

Крымский мост больше не цель?

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап ранее высказал мнение, что сейчас Крымский мост не представляет критической логистической ценности, есть более приоритетные цели для поражения:

"Основные вооружения сейчас все-таки идут не через Крымский мост, там идет только незначительная часть. Военные эксперты и аналитики, которые занимались непосредственно вопросами логистики, говорят о том, что в основном все переправляют через паром, а все остальное – через Ростов, Таганрог и так далее".

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