Эксперты отмечают, что западные разведки могут не иметь 100% гарантии того, что установленный боеприпас действительно учебный.

В России на фоне 9 мая и очередной "инаугурации" Владимира Путина объявили учения по отработке применения тактического ядерного вооружения. Учения должны пройти с ракетными соединениями Южного военного округа, с привлечением авиации и военно-морских сил. Этот округ непосредственно граничит и находится на оккупированных территориях Украины, пишет Defence Express.

Отмечается, что стратегическое ядерное оружие предназначено для ядерного сдерживания и обеспечения полноценного уничтожения противника, как государства, на межконтинентальных расстояниях, а вот тактическое ядерное оружие решает задачи на оперативно-тактическом уровне, возникающие на поле боя и в прифронтовой зоне. Именно поэтому отличаются, как средства доставки ядерных зарядов, так и их мощность.

Авторы указывают, что главными штатными носителями тактического ядерного оружия в вооруженных силах РФ являются ОТРК "Искандер", которые могут осуществлять пуск, как крылатых, так и баллистических ракет с ядерными боевыми частями. Также известно, о существовании ядерных боевых частей для противокорабельных ракет "Оникс". Среди наземных носителей ядерных боевых частей в теории еще могут быть зенитные ракеты для С-300 и С-400. А самые маленькие ядерные заряды использует артиллерия, а силы специального назначения имеют на вооружении специальные ранцы с ядерным зарядом.

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Морская ядерная компонента тактического ядерного вооружения предусматривает торпеды, противокорабельные ракеты и крылатые ракеты с ядерными боевыми частями. В этом случае речь идет, как о противокорабельных "Ониксах", так и о крылатых ракетах "Калибр".

Что касается воздушной компоненты, то ракеты Х-55 и Х-102 в ядерном исполнении также возможно использовать на оперативно-тактическом уровне, но это все же стратегические крылатые ракеты. А исключительно тактическими можно назвать ядерное исполнение ракет Х-22, Х-32 и "Кинжал", также речь идет и об обычных свободнопадающих ядерных авиабомбах.

Особенность объявленных учений

В статье указано, что важным моментом этих учений является то, что ядерные боевые части традиционно хранятся отдельно на специальных базах. И если стратегическое ядерное оружие, например, межконтинентальные баллистические ракеты, находятся сразу в снаряженном состоянии, то тактические носители сначала надо им снарядить. Это означает, что во время этих учений, в теории, должна быть отработана довольно длинная цепь с процессом изъятия специальных боеприпасов (макетов) с базы хранения, их скрытой транспортировки и оснащения носителя. И на этом этапе западные разведки могут не иметь 100% гарантии того, что установленный боеприпас действительно учебный.

"Таким образом Украина, а вместе с ней и весь мир, сейчас наблюдают очередной этап обострения ядерной риторики РФ... В то же время следует отметить, что теперь, причиной угроз стала якобы готовность некоторых стран НАТО разместить войска в Украине. И в своей ядерной риторике Кремль прямо использует тактику шантажа террористов-смертников, которые угрожают взорвать всех вместе с собой", – пишут авторы.

Ядерные учения РФ

В понедельник, 6 мая, Минобороны РФ объявило, что российские военные проведут учения, во время которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал объявление Москвы о подготовке к ядерным учениям.

В то же время бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил оскорблениями в адрес западных лидеров и "ядерными" угрозами на призывы отправить для оказания помощи Украине иностранных военных.

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