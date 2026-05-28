Остров в Австралии избавился от крыс и мышей: через 7 лет произошло нечто удивительное

Были уничтожены около 300 000 инвазивных крыс и мышей.

Остров Лорд-Хау, расположенный в 600 км от восточного побережья Австралии, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он изобилует уникальными растениями и животными, а также множеством насекомых. Но это разнообразие казалось невозможным еще несколько лет назад, пишет The Guardian.

Увеличение численности насекомых на острове – жуков, долгоносиков, тараканов и других – произошло после кампании по искоренению на острове около 300 000 инвазивных крыс и мышей 7 лет назад. Теперь исследование, опубликованное в журнале Biological Invasions, показало, что популяция насекомых на острове восстанавливается.

"На наших участках мы обнаружили 60-процентное увеличение общего числа беспозвоночных", – сказал Максим Адамс, исследователь из Сиднейского университета.

Мыши появились на острове в середине XIX века. Затем, в 1918 году, судно снабжения село на мель возле острова, и находившиеся на нем крысы также расселились и съели всю местную флору и фауну, приведя к вымиранию пяти видов птиц, двух видов растений и по меньшей мере 13 видов беспозвоночных.

На острове Лорд-Хау обитает более 1600 различных видов беспозвоночных, и около половины из них не встречаются больше нигде на Земле. Поскольку на Лорд-Хау нет местных млекопитающих, пищевая цепь острова необычна. При этом ранее завезенные мыши и крысы часто поедали насекомых.

"Грызуны едят всё, что могут, и вообще всё, что больше 1 см, они едят практически без разбора", – сказал Адамс.

Профессор Натан Ло из лаборатории молекулярной экологии, эволюции и филогеномики университета отметил, что грызуны повлияли не только на несколько знаковых видов, они изменили экологические взаимоотношения по всему острову. Однако сейчас экосистема начинает реорганизовываться после того, как это давление исчезло.

Ученые отмечают, что ожидают увидеть больше птиц, например, уникальной для острова гнездящейся на земле лесной курицы, больше гекконов, а также улучшение состояния растений и почвы.

"Подлесок восстанавливается. Крысы и мыши съедали все семена, и подлесок исчез, но теперь мы видим сотни прорастающих саженцев. Благодаря большему количеству беспозвоночных, это станет пищей для гекконов и птиц", - говорит Иэн Хаттон, натуралист и гид по природе на острове.

