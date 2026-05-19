В Австралии фермер выпустил свиней на солнечную электростанцию, и вот что произошло

На одной из огромных солнечных электростанций в Австралии выпустили свиней, и результат оказался поистине удивительным, пишет ecoportal.net.
На этой солнечной станции возникла проблема из-за сорняков, которые разрастались и уменьшали доступ панелей к солнечному свету. Традиционные методы борьбы, такие как использование машин или химикатов, только увеличивали риск повреждения панелей. И тогда один австралийский фермер выпустил на станцию свиней, и это кардинально поменяло ситуацию.
Введение животных на солнечные электростанции стало довольно распространённым явлением, но обычно туда запускают овец.
Но на этой солнечной электростанции предпочтение было отдано свиньям породы Кунекуне. В отличие от более крупных коммерческих пород, эти свиньи гораздо меньше, и гораздо спокойнее.
Свиньи уничтожили даже самые упорные сорняки, однако оказалось, что они сделали гораздо более важную вещь.
Они перекапывали поверхность почвы, ища в ней пищу, и естественным образом разрыхляли густые заросли. Они снизили пожарную опасность, контролировали растительность и даже улучшили состояние почвы.
В результате они фактически превратились в живую бригаду по благоустройству территории, сократив потребление топлива и затраты на техническое обслуживание на объекте.
Это показывает, что при небольшом планировании солнечные электростанции могут стать самостоятельной экосистемой.
Ранее ученые решили смоделировать систему, при которой миллионы солнечных панелей будут размещены в Сахаре, чтобы производить чистую энергию в огромных масштабах. Оказалось, что они создают темные дождевые облака и меняют климат до неузнаваемости.