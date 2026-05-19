В Австралии фермер выпустил свиней на солнечную электростанцию, и вот что произошло

Это сократило потребление топлива и затраты на техническое обслуживание.

На одной из огромных солнечных электростанций в Австралии выпустили свиней, и результат оказался поистине удивительным, пишет ecoportal.net.

На этой солнечной станции возникла проблема из-за сорняков, которые разрастались и уменьшали доступ панелей к солнечному свету. Традиционные методы борьбы, такие как использование машин или химикатов, только увеличивали риск повреждения панелей. И тогда один австралийский фермер выпустил на станцию свиней, и это кардинально поменяло ситуацию.

Введение животных на солнечные электростанции стало довольно распространённым явлением, но обычно туда запускают овец.

Видео дня

Но на этой солнечной электростанции предпочтение было отдано свиньям породы Кунекуне. В отличие от более крупных коммерческих пород, эти свиньи гораздо меньше, и гораздо спокойнее.

Свиньи уничтожили даже самые упорные сорняки, однако оказалось, что они сделали гораздо более важную вещь.

Они перекапывали поверхность почвы, ища в ней пищу, и естественным образом разрыхляли густые заросли. Они снизили пожарную опасность, контролировали растительность и даже улучшили состояние почвы.

В результате они фактически превратились в живую бригаду по благоустройству территории, сократив потребление топлива и затраты на техническое обслуживание на объекте.

Это показывает, что при небольшом планировании солнечные электростанции могут стать самостоятельной экосистемой.

Ранее ученые решили смоделировать систему, при которой миллионы солнечных панелей будут размещены в Сахаре, чтобы производить чистую энергию в огромных масштабах. Оказалось, что они создают темные дождевые облака и меняют климат до неузнаваемости.

Вас также могут заинтересовать новости: