В США часть океана окрасили в розовый: зачем ученые вылили в воду щелочь

Они превратили часть океана в розовое пятно.

В заливе Мэн исследователи вылили в воду 16 500 галлонов раствора едкой соды и окрасили участок моря в ярко-розовый цвет, чтобы отследить его движение. Это первый в истории США эксперимент по повышению щелочности открытого океана, проведенный с федерального разрешения, пишет EcoNews.

Как отмечается в материале, целью эксперимента была не мгновенная очистка всего залива, а проверка того, способно ли искусственное повышение щелочности морской воды помочь океану поглощать больше углекислого газа из атмосферы и смягчить последствия закисления. Предварительные результаты, обнародованные в феврале 2026 года, показали, что испытание было контролируемым и измеряемым, однако окончательно не подтвердили, будет ли метод безопасным в крупных масштабах.

По имеющимся данным, для эксперимента использовали не бытовой отбеливатель, а раствор высокоочищенного едкого натра – его разбавляли и постепенно добавляли в поверхностные воды моря в течение шести часов. Океан ежегодно естественным образом поглощает около 25–30% выбросов CO2 от деятельности человека, а его щелочность превращает растворенный углерод в стабильный бикарбонат. Добавление щелочности сдвигает этот баланс и потенциально позволяет морю забирать из атмосферы еще больше углекислого газа.

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Как отмечается, это могло бы дать сразу два преимущества: дополнительное хранение атмосферного углерода в океане и частичную компенсацию закисления воды, которое затрудняет устрицам, моллюскам, кораллам и планктону формирование раковин и скелетов из карбоната кальция.

Розовый цвет воде придал краситель Rhodamine Water Tracer, который используют для отслеживания движения водной массы. Исследователи на втором судне фиксировали показатели pH, щелочности, растворенного CO2, температуры и солености, а спутниковые снимки, дроны и подводные аппараты давали дополнительную картину. По словам руководителя проекта Адама Субхаса, предварительные результаты показали, что небольшие выбросы можно спроектировать, отследить и контролировать с высокой точностью.

Пятно удавалось отслеживать примерно пять дней, а его движение почти точно совпало с компьютерными прогнозами. Показатели pH и концентрация красителя вернулись к исходному уровню в предусмотренные сроки.

Первые биологические данные выглядят обнадеживающе: внутри и за пределами обработанного участка не обнаружили существенных различий в бактериях, фитопланктоне, зоопланктоне, личинках рыб и лобстеров. Впрочем, исследователи не оценивали воздействие на крупных животных и высшие звенья пищевой цепи – возможное влияние на рыболовство еще требует моделирования, что особенно важно для региона, где морепродукты и прибрежные общины зависят от здоровой воды.

По имеющимся данным, разрешение на эксперимент выдали после более чем года федеральной проверки и двух публичных обсуждений общей продолжительностью 75 дней, а команда проекта провела более 50 встреч с рыболовецкими общинами, представителями коренных народов и регуляторами.

Другие интересные исследования

Ранее УНИАН писал, что около 5,6 миллиона лет назад Средиземное море почти полностью высохло, превратившись в огромную соляную пустыню – это явление известно как Мессинский кризис солености. А уже примерно 5,33 миллиона лет назад Атлантический океан прорвался через район современного Гибралтара и вновь заполнил бассейн всего за несколько месяцев или максимум за два года. По расчетам геологов, в пик этого процесса уровень Средиземного моря мог подниматься более чем на 10 метров ежедневно, а максимальный расход воды достигал около 100 миллионов кубических метров в секунду – примерно в тысячу раз больше, чем средний расход Амазонки.

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