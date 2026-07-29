Улицы Лос-Анджелеса укрыли специальной краской: температура упала на 10 градусов

Светоотражающее покрытие возвращает часть солнечного излучения обратно, благодаря чему поверхность нагревается гораздо меньше.

В одном из самых жарких районов Лос-Анджелеса - Пакоиме - более 65 тысяч квадратных метров асфальта покрыли специальной светоотражающей краской. Как пишет Antena3, цель эксперимента заключалась в том, чтобы уменьшить нагрев дорог, парковок, детских площадок и других покрытых асфальтом поверхностей во время сильной жары.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Communications, показало, что обработанные участки нагреваются значительно меньше, чем обычный асфальт. Во время периодов экстремальной жары температура поверхности снижалась почти на 10 градусов.

Как сообщается, темный асфальт активно поглощает солнечные лучи и затем отдает накопленное тепло, усиливая эффект городского "теплового острова". Светоотражающее покрытие, наоборот, возвращает часть солнечного излучения обратно, благодаря чему поверхность нагревается значительно слабее.

Видео дня

Во время эксперимента ученые сравнили обработанные улицы с соседними районами, где покрытие не использовалось. Выяснилось, что в обычные солнечные дни разница была небольшой, однако во время аномальной жары эффект становился гораздо заметнее.

При этом специалисты подчеркивают, что такая технология не является универсальным решением проблемы перегрева городов. Хотя поверхность становится холоднее, отраженное солнечное излучение может увеличивать тепловую нагрузку на людей, находящихся рядом.

Кроме того, долговечность покрытия пока остается под вопросом. Из-за интенсивного движения транспорта, грязи и регулярного ремонта дорог краска со временем может терять свои светоотражающие свойства. Тем не менее исследователи считают, что подобные технологии могут стать одним из способов борьбы с последствиями экстремальной жары в крупных городах.

На этой неделе в Украину придет жара. Температура начнет повышаться уже с четверга, 30 июля, а под конец недели большинство областей разогреет до +31°...+36°. Ожидается, что на Закарпатье местами будет адская жара +38°.

Вас также могут заинтересовать новости: