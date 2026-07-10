Россия продала Аляску за гроши: спустя десятилетия США обнаружили там богатства на миллиарды

Оказалось, что под льдами скрываются огромные запасы золота, нефти и газа, которые принесли американской экономике баснословные доходы.

В 1867 году Российская империя продала Соединённым Штатам Аляску за 7,2 млн долларов, считая её убыточной и слишком дорогой для содержания территорией. Однако уже через несколько десятилетий выяснилось, что под льдами скрываются огромные запасы золота, нефти, газа и других природных ресурсов, которые принесли американской экономике доходы, во много раз превысившие сумму сделки. Об этом говорится в материале Indian Defence Review.

Как напомнило издание, 30 марта 1867 года государственный секретарь США Уильям Генри Сьюард и российский министр Эдуард Стекль заключили в Вашингтоне договор, положивший конец присутствию Российской империи в Северной Америке. Штаты заплатили России 7,2 миллиона долларов, что сегодня эквивалентно примерно 157 миллионам долларов, за территорию площадью более 1,55 млн кв. км – менее двух центов за акр.

Соглашение, официально названное Договором о передаче территории, передало под контроль США территорию современного штата Аляска. Оно положило конец более чем столетнему российскому присутствию в регионе после упадка меховой торговли, изнурительной войны и многолетних переговоров о продаже.

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Аляска была убыточной российской меховой колонией

В статье говорится, что русские исследователи Иван Федоров и Витус Беринг достигли побережья Аляски в 1732 и 1741 годах. Их экспедиции открыли путь к установлению российского контроля над территорией и созданию колонии, экономика которой почти полностью зависела от торговли мехом.

Основным источником прибыли был мех морских выдр, который дорого продавался в Европе. Для управления этим бизнесом была создана Русско-американская компания, а американские купцы выступали её торговыми партнёрами.

Впрочем, такая модель просуществовала недолго. Колония располагалась за тысячи километров от Санкт-Петербурга, что значительно затрудняло торговлю с Европой. Ее население никогда не превышало примерно 2500 человек, пишет издание. К тому же чрезмерная охота резко сократила популяцию морских выдр – главного источника доходов колонии.

Как отмечается, финансовое положение России ещё больше ухудшилось после Крымской войны 1853–1856 годов, которую империя проиграла Франции, Великобритании и Османской империи. Поражение оставило государство с серьезными финансовыми проблемами, а содержание отдаленной колонии становилось всё менее оправданным.

Россия решила продать Аляску

К 1850-м годам Россия уже получила новые тихоокеанские территории, расположенные значительно ближе к своим границам. В 1858 году она присоединила земли вдоль реки Амур, а в 1860 году – Приморский край вблизи современного Владивостока.

В издании пояснили, что эти завоевания снизили стратегическое значение дорогостоящей и отдаленной Аляски. В то же время британская Компания Гудзонова залива давно стремилась распространить своё влияние на этот регион, а во время Крымской войны британские войска уже атаковали российскую Камчатку.

Продажу Аляски Великобритании или её захват Россия не рассматривала. Зато продажа Соединённым Штатам позволяла решить сразу две проблемы: избавиться от убыточной территории и не допустить её перехода к британцам. Кроме того, Россия и США в то время испытывали общее недоверие к Великобритании, а Вашингтон поддерживал Союз во время Гражданской войны.

16 декабря 1866 года император Александр II провёл совещание с министрами в Зимнем дворце и окончательно принял решение о продаже Аляски. Он определил 5 миллионов долларов в качестве минимальной приемлемой суммы и отправил Эдуарда Стекля в Вашингтон для переговоров.

В ходе переговоров Сьюард добился повышения цены, и в итоге стороны согласились на 7,2 миллиона долларов. Соглашение было подписано 30 марта 1867 года, говорится в статье.

Сьюард заключил сделку, несмотря на насмешки современников

Уильям Генри Сьюард занимал пост государственного секретаря США почти восемь лет – при президентах Аврааме Линкольне и Эндрю Джонсоне. Он настойчиво продвигал идею покупки Аляски, хотя сделка вызвала значительный скептицизм в обеих странах.

В России часть чиновников восприняла передачу территории США как унижение. В Соединенных Штатах критики называли покупку бесполезной тратой денег на "замерзшую пустыню".

9 апреля 1867 года Сенат США ратифицировал договор, а 28 мая его подписал президент Эндрю Джонсон. Официальная передача территории состоялась 18 октября 1867 года.

Фактическая оплата задержалась ещё почти на год. Закон о выделении средств должен был пройти через Палату представителей, но процесс осложнился процедурой импичмента президента Джонсона в 1868 году. В результате Министерство финансов США выписало чек только 1 августа 1868 года.

Американские газеты высмеивали эту покупку, называя её "Глупостью Сьюарда" или "Холодильником Сьюарда".

По словам авторов, почти три десятилетия федеральное правительство уделяло Аляске минимальное внимание. Территория находилась под управлением военных, флота или Министерства финансов, пока в 1884 году не была создана гражданская администрация, главной задачей которой стал контроль за горнодобывающей деятельностью.

Истинная ценность Аляски раскрылась лишь спустя десятилетие

Как отмечается, сомнения относительно покупки быстро развеялись после открытия крупных месторождений золота. В 1896 году на Юконе обнаружили крупное золотоносное месторождение, и Аляска стала главными воротами к знаменитой Клондайкской золотой лихорадке.

"Это открытие принесло доходы, которые многократно превысили первоначальную стоимость покупки, и кардинально изменило отношение американцев к новой территории", – пишет издание.

Впоследствии источниками доходов стали леса, рыбные ресурсы и многочисленные полезные ископаемые – золото, цинк, уголь. Позже были открыты крупные месторождения нефти и природного газа, которые обеспечили доходы, несравнимо превышающие 7,2 миллиона долларов, уплаченные Сьюардом.

Стратегическое значение Аляски вновь стало очевидным во время Второй мировой войны. 3 января 1959 года она официально стала 49-м штатом США.

Аляска до сих пор остается предметом напряженности в отношениях между Россией и США

Продажа Аляски так и не перестала быть символической темой в отношениях между двумя государствами, отметили авторы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году отдельные российские депутаты начали угрожать "вернуть Аляску", если США заморозят российские активы.

Однако, как напомнило издание, губернатор Аляски лишь иронично пожелал российским политикам "удачи" в реализации такого плана. Правительство США также не восприняло эти заявления всерьёз.

Впоследствии в российских соцсетях начали распространяться безосновательные утверждения о том, что якобы российские государственные органы в 2022 и 2024 годах аннулировали договор о продаже Аляски из-за его "несоответствия". На самом деле же никакого пересмотра соглашения не произошло.

Природа Аляски

Как сообщал ранее УНИАН, между Аляской и Сибирью скрывается подводная бездна, глубже Большого каньона. Речь идет о каньоне "Жемчуг" на дне Берингова моря, глубина которого превышает 2 600 метров – это больше, чем у знаменитого Гранд-Каньона в США. По подсчетам исследователей, объем "Жемчуга" составляет примерно 8 500 кубических километров. Это может делать его самой большой склоновой долиной в мире – хотя некоторые каньоны и длиннее его.

Также мы писали о том, как анализ ДНК более 600 белух из Аляски ошеломил ученых. Ученые выяснили, что эти арктические киты из Бристольского залива в течение жизни имеют много разных партнеров. Неожиданное открытие может объяснить, почему даже небольшая популяция сохраняет генетическое разнообразие и устойчивость к угрозам.

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