Что на самом деле стоит за 'плохим' поведением вашей собаки: кинологи дали объяснение

"Плохое" поведение вашего питомца может свидетельствовать о проблеме, которую не стоит игнорировать.

Если собака грызет вещи, непрерывно лает или оставляет лужи в доме, многие владельцы воспринимают это как непослушание. Однако кинологи объясняют, что в большинстве случаев такие действия не являются проявлением мести или желания досадить хозяину, пишет Parade Pets.

Люди часто приписывают собакам человеческие эмоции и мотивы, поэтому могут думать, что питомец мстит за долгое отсутствие хозяина или обиду. Однако кинологи подчеркивают: собаки не планируют месть и не пытаются намеренно огорчить владельца. Они реагируют на то, что чувствуют в конкретный момент.

Поскольку собаки не могут словами объяснить свои потребности, они общаются через поведение. По словам специалистов, так называемое "плохое" поведение часто является сигналом о том, что животному нужна помощь.

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Если спокойное поведение не привлекает внимания человека, а лай помогает добиться желаемого результата, животное начинает использовать именно этот способ коммуникации.

5 причин, почему ваша собака ведет себя "плохо"

Собаке не хватает физической активности

Некоторые породы были выведены для работы, поэтому и сегодня нуждаются в регулярных физических нагрузках. Если животное недостаточно двигается, оно может становиться беспокойным, слишком активным, громким или начинать портить вещи.

Собаке скучно

Одних только прогулок недостаточно. Собакам нужны и умственные нагрузки: исследование новых мест, поиск запахов и обучение. При их отсутствии накопленная энергия может проявляться в лае, рытье, грызении предметов или гиперактивности.

Собака не понимает, чего от неё хотят

Непоследовательные правила и команды могут сбивать животное с толку. Например, когда хозяева используют разные команды для одного действия или разрешают что-то только время от времени.

Собака испытывает боль или имеет проблемы со здоровьем

Внезапные изменения в поведении могут быть связаны с болью или болезнью. Поскольку собаки часто не демонстрируют дискомфорт явными признаками, специалисты советуют в таких случаях обратиться к ветеринару.

Собаке не хватает внимания и общения

Собаки – социальные животные и нуждаются в контакте с людьми. Иногда поведение, которое кажется навязчивым или раздражающим, на самом деле является попыткой привлечь внимание хозяина или получить больше взаимодействия.

Что делать, если ваш питомец ведет себя "плохо"

Кинологи советуют не спешить с наказанием, а сначала попытаться понять причину такого поведения. Если изменения возникли внезапно, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

Также важно выяснить, чего именно не хватает животному. Если собака не получает достаточно движения, внимания или умственной стимуляции, устранение этой проблемы часто помогает скорректировать поведение.

Специалисты рекомендуют поощрять желаемое поведение похвалой или лакомством. Если же проблема не исчезает, следует обратиться за помощью к кинологу или специалисту по поведению животных.

Подробнее об уходе за собаками

Ранее эксперты назвали 8 признаков того, что ваша собака счастлива и здорова. Отмечалось, что, поскольку животные общаются иначе, чем люди, владельцам важно обращать внимание на определенные признаки. Многие из таких сигналов проявляются через язык тела и повседневное поведение.

Также были названы 10 пород собак, которые имеют самую прочную эмоциональную связь с хозяевами. Специалисты подчеркивали, что прочность связи с домашним питомцем в значительной степени зависит не только от породы, но и от воспитания и отношения человека.

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