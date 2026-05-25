Приносит ли рождение детей счастье: результаты исследования удивили

Дело в том, что ответ на этот вопрос не так очевиден, как нам хотелось бы думать.

Почти во всех обществах бытует мнение, что дети являются ключом к счастью и самореализации во взрослой жизни. Однако недавнее исследование поставило под сомнение это распространенное убеждение.

Оказывается, наличие детей не оказывает существенного влияния на повседневное счастье или общую удовлетворенность жизнью, пишет Ofeminin. Отмечается, что ученые из Университета Никосии проанализировали данные более чем 5000 человек из 10 стран, из которых 38,5% имели детей. Опросы были сосредоточены на двух темах: ежедневное ощущение радости, грусти или одиночества и общая удовлетворенность жизнью.

В результате у родителей и бездетных людей был почти одинаковый уровень счастья. Примечательно, что только женщины с детьми немного чаще сообщали о чувстве цели в жизни, но этот показатель был несущественным.

Еще один вывод может показаться неожиданным: те, кто воспитывает детей, были менее удовлетворены своими отношениями, чем те, у кого детей нет. Исследователи объяснили это столкновением двух сил: с одной стороны, родительство дает чувство общности и сотрудничества, но с другой – сопряжено с издержками, нехваткой времени и давлением.

Получается, что родительство - это не просто еще один способ что-то улучшить в жизни, это скорее вызов, требующий научиться ставить во главу угла благополучие не свое, а другого человека. Бессонные ночи, тревога и необходимость отказаться от собственных удовольствий - это не временный недостаток, а суть родительской любви.

Отмечается, что рождение детей не должно быть способом заполнить пробелы или спасти отношения. Это решение, которое влечет за собой ответственность за другого человека. Так почему же люди ощущают потребность в детях, хотя их наличие не добавляет счастья в жизни?

-Ответ может быть прост: человеческая жизнь - это не только удовлетворенность. Родительство - это сочетание моментов эйфории и чувства ответственности. Дети могут приносить сильные позитивные эмоции, но они не гарантируют устойчивого повышения уровня благополучия.

