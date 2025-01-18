Как стало известно, этот город построили США во время холодной войны.

В апреле 2024 года во время облета Гренландии ученые NASA сделали открытие, которое поразило многих. Они обнаружили огромную сеть туннелей, которые были скрыты под 30 метрами льда, пишет Interesting Engineering.

"Мы составляли карту ледникового покрова, и здесь появился лагерь "Век", - рассказал Алекс Гарднер, ученый NASA, который занимается исследованием криосферы.

Как оказалось, это была сверхсекретная военная база США, которую построили в разгар холодной войны. Также там хранили ядерные ракеты в арктических туннелях.

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"Сейчас это заброшенная реликвия, переполненная опасными отходами, запертая во льдах, но не обязательно вне опасности. С таянием льдов Гренландии призраки лагеря "Сенчури" могут вскоре выйти на поверхность, угрожая как окружающей среде, так и международным отношениям", - подчеркнули в материале.

Проект "Ледяной червь" - что известно

Лагерь "Век", который построил инженерный корпус армии США в 1959 году, был чем-то большим, чем просто отдаленным арктическим форпостом. Эта база охватывала 21 подземный тоннель на высоте почти 3 тысячи метров, а также находилась в месте, которое имеет экстремальные климатические условия на Земле, где температура опускалась до -56 ℃, а ветер превышал 193 км/ч.

"Первоначально объявленная как исследовательский объект, база "Camp Century" также тайно размещала проект "Айсворм" - амбициозный план времен Холодной войны по хранению ядерных ракет в ледяных туннелях для потенциальных ударов по Советскому Союзу. Однако динамичная и нестабильная природа льда сделала проект непрактичным, что привело к выводу базы из эксплуатации в 1967 году и оставлению примерно 47 000 галлонов радиоактивных отходов", - рассказали в Interesting Engineering.

Такие отходы и другие детали проекта "Ледяной червь" были никому неизвестны до 1995 года, пока датское внешнеполитическое расследование не разоблачило их.

Уже в 1997 году начались дискуссии, ведь Дания опубликовала документы, которые подробно описывали планы США по "Айсворм". Этот отчет предусматривал разветвленную ракетную сеть, которая была похоронена подо льдами Гренландии на площади почти 135 тысяч квадратных километров, эта территория втрое больше Дании.

В то же время в 2016 году ученые сделали строгое предупреждение относительно этого объекта. Из-за того, что изменение климата ускоряет таяние льдов Гренландии, похороненные под ними токсичные остатки могут выйти на поверхность до 2100 года.

"Это тревожное открытие усилило дипломатическую напряженность между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией, которые пытаются решить сложный вопрос о том, кто несет ответственность за смягчение последствий этой потенциальной экологической катастрофы", - отметили в материале.

Последние новости о Гренландии

Напомним, в декабре 2024 года Трамп выразил претензии на Гренландию, которая является автономной частью Королевства Дания. В частности новоизбранный президент США рассказал о своей давней мечте взять Гренландию под контроль США.

В то же время премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отреагировал на такие слова Трампа и заявил, что его страна не продастся и не проиграет долгую борьбу за свою свободу.

Позже стало известно, что премьер-министр Дании поговорила с Трампом о Гренландии. По ее словам, остров не продается, а решение о независимости должны принимать жители самой Гренландии.

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