В Турции обнаружили затопленный город возрастом 2400 лет в идеальном состоянии

Археологи обнаружили под водами озера у плотины Дикле на юго-востоке Турции город возрастом 2400 лет, прекрасно сохранившийся. Как пишет indiandefencereview.com, были обнаружены целые кварталы, включая гробницы, мечети и религиозные школы.
Капсула времени под водой
Озеро у плотины Дикле, образованное в результате строительства плотины в конце 1990-х годов, послужило капсулой времени, сохранив остатки поселения в почти идеальном состоянии благодаря спокойствию воды и отсутствию вмешательства человека.
"На снимках, сделанных командами, или когда вода отступает, мы видим, что эти исторические сооружения сохранили свою целостность и остаются стоять в прочном состоянии", – сказал доктор Ирфан Йылдыз, исследователь из Университета Дикле.
Ландшафт, сформированный империями
До строительства плотины район Эгил, часть долины реки Тигр, был домом для многих древних цивилизаций. От хеттов до османов - этот регион долгое время был перекрестком империй, и каждая последующая культура оставляла свой след.
Подводные руины позволяют заглянуть в место, формировавшееся на протяжении веков различными цивилизациями. Хотя затопленные остатки относительно недавние по сравнению с самой долиной, они все же предлагают бесценную связь с далеким прошлым.
Беспрецедентная возможность для подводной археологии
Чрезвычайная сохранность этого затопленного города представляет собой как невероятную возможность, так и серьезную проблему для археологов. Из-за колебаний уровня воды, смещения ила и потенциальной эрозии руины находятся под угрозой исчезновения, если не будут приняты надлежащие меры по их документированию и сохранению. Доктор Йылдыз выступает за проведение дальнейших подводных археологических исследований, чтобы обеспечить надлежащее картографирование и защиту этого места для будущих поколений.
Такие исследования помогут узнать больше о планировке города, используемых строительных материалах и жизни людей, которые там жили.
