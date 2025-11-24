"Титаник" был крупнейшим океанским и наиболее прочным лайнером своего времени.

"Титаник" затонул ровно 110 лет назад, однако подробности знаменитой катастрофы стали известны только после трагедии с батискафом "Титан" компании OceanGate. Iflscience со ссылкой на NOAA сообщил о нескольких открытиях, которые раньше не были известны широкой публике.

Как следует из исторической справки, "Титаник" был крупнейшим океанским лайнером своего времени, и на момент своего выпуска считался непотопляемым. Однако 15 апреля 1912 года, во время своего первого рейса, корабль наткнулся на айсберг, который в результате привел к трагической катастрофе судна и гибели почти 1500 человек.

Известно, что рейс "Титаника" начался в Саутгемптоне в Великобритании, конечным пунктом должен был быть Нью-Йорк в США. По пути были короткие этапы - через Ла-Манш и ирландский порт Коб в Корке, откуда до Нью-Йорка оставался прямой путь через Атлантический океан.

Iflscience отмечает, что ранее многим казалось, будто гигантские куски льда застали "Титаник" далеко на севере. Однако на сегодня известны точные данные о месте катастрофы самого большого пассажирского судна начала 20 века.

После четырех дней и более 3200 километров пути, "Титаник" столкнулся с айсбергом в 640 километрах от Ньюфаундленда, восточной провинции Канады.

Согласно записям, из 2201 пассажира на борту, в холодной воде оказались 1489, которые дальнейшем были зарегистрированы как утонувшие. Но основной причиной гибели почти 1500 человек, как выяснили исследователи, была гипотермия от погружения в воду:

Люди замерзли насмерть, погрузившись в воду с температурой -2,2 °C (28 °F)."

Еще одним открытие – это точные данные ошеломляющей глубины, на которой покоится разбитый на несколько частей "Титаник". Информация стала доступной после трагического случая с затонувшим батискафом "Титан" компании OceanGate, на борту которого находились исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, а также исследователь Поль-Анри Наржоле. Вот что сообщил CBS:

Обломки "Титаника" лежат на дне океана на глубине около 3810 метров от поверхности, а две основные части находятся на расстоянии 790 метров друг от друга."

Катастрофа "Титана"

Напомним, 18 июня 2023 года батискаф "Титан", который совершал погружение к обломкам "Титаника", взорвался вследствие инженерных ошибок. По данным анализа, корпус батискафа не выдержал давления воды.

Обломки батискафа "Титан" вместе с останками пассажиров были доставлены в Сент-Джонс, Ньюфаундленд - для анализа и расследования взрыва. Ученые обязались понять факторы, которые привели к катастрофе "Титана", и помочь предотвратить повторение подобной трагедии.

